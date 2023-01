Notebook sottili più veloci della PS5

Annuncio importante quello operato da Nvidia nel campo delle Gpu, perché secondo l’azienda siamo al cospetto del più grande salto in avanti di sempre in fatto di efficienza energetica, in virtù di consumi ridotti di tre volte rispetto alla generazione di schede grafiche precedente. L’altro grande pregio delle nuove soluzioni GeForce RTX Serie 40 basate sull'architettura Ada Lovelace (già impiegata per GPU Desktop serie 40) e indirizzate ai pc portatili con schermo superiore ai 14 pollici sono le prestazioni, e più specificatamente la possibilità di disporre di funzionalità di ray tracing e del pieno supporto al DLSS 3, la soluzione che sfrutta gli algoritmi di machine learning per migliorare il frame rate. Da Nvidia sono convinti che un pc portatile da 14 pollici con a bordo le nuove Gpu può essere fino a due volte più veloce di una PlayStation 5 ma con dimensioni pari a un sesto.

