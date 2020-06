Borse europee positive, corre Francoforte. Bene Milano con le utility In una seduta povera di dati economici, gli investitori hanno gli occhi sulla Bce che giovedì dovrebbe annunciare un aumento delle misure pandemiche di Chiara Di Cristofaro e Cheo Condina

Europa positiva, con Francoforte in rally, dopo la corsa delle ultime sedute mentre parte il conto alla rovescia per due momenti chiave della settimana finanziaria: giovedì 4 giugno è prevista la riunione della Bce mentre venerdì 5 giugno è in calendario il dato sulla disoccupazione Usa di maggio. Leggermente negativi invece i future su Wall Street mentre proseguono le proteste negli Stati Uniti dopo l’uccisione di George Floyd: il presidente Donald Trump ha minacciato l’uso dell’esercito se i vari Stati non riusciranno a riportare l’ordine. Una prospettiva che preoccupa anche Wall Street dove in ogni caso aprile e maggio hanno visto un robusto rally degli indici: dai massimi storici di febbraio l’S&P 500 è sotto di solo il 10%.



Conto alla rovescia per la Bce

Sui mercati è ormai un conto alla rovescia, verso la riunione della Bce di giovedì 4 giugno da cui si aspettano molto. Il mese di giugno, proprio in attesa di questo appuntamento, è iniziato alla grande, con Borse europee in forte rialzo (Milano ha guadagnato l’1,79%). In una giornata scarna di dati macroeconomici, gli occhi, come detto, sono tutti per l’istituto di Francoforte. Il 4 giugno gli economisti si aspettano infatti un ricco menù aggiuntivo rispetto a quanto la Bce già non faccia oggi.

Uno: in media si aspettano un aumento del piano di acquisti pandemici di titoli (quello chiamato Pepp) di 500 miliardi, che si sommerebbero ai 750 già in essere.

Due: gli economisti sono convinti poi che la Bce annunci la volontà di reinvestire i proventi derivanti dai titoli acquistati con il piano Pepp quando arriveranno a scadenza, cosa oggi non prevista. Attualmente il piano Pepp prevede infatti che quando un titolo scade, la Bce non usi i soldi incassati per comprarne un altro, come invece avviene per il tradizionale quantitative easing. Ebbene: sul mercato ci si aspetta che questo potrebbe cambiare.

Tre: gli economisti si aspettano poi che il piano Pepp venga prolungato rispetto alla scadenza attuale di dicembre 2020.