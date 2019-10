Notizie false da rimuovere

1' di lettura

Sono un giornalista e ho un blog culturale, separato dalla testata per la quale lavoro. Un mio collaboratore ha scritto un post che si è rivelato una fake news che però sta avendo molte visualizzazioni, cosa devo fare?

Il consiglio è quello di rimuovere il post per un duplice ordine di motivi. Se la notizia è falsa e il titolare del blog ne è venuto a conoscenza, questi se ne assume la responsabilità a titolo di concorso insieme all'autore dell'articolo. Se la fake news integra anche gli estremi della diffamazione perché offende la reputazione di una persona identificabile o identificata, potrebbe risponderne anche il blogger se la persona offesa dimostra di averlo messo a conoscenza del post che poi non è stato successivamente rimosso. Se la persona offesa sporge querela, il post può essere sequestrato perché non si applicano i divieti previsti dall'art. 21 della Costituzione per le testate telematiche registrate o la stampa in generale.