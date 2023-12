Notizie dal mondo. Israele scopre 4 km di tunnel al valico di Erez. Usa: allarme per Biden, auto contro il suo corteo

08:30 Austin oggi in Israele, colloqui su evoluzione conflitto

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin arriverà oggi in Israele per un aggiornamento sull’andamento della guerra nel bel mezzo di una spaccatura tra il presidente Usa Joe Biden e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Come ha riferito un funzionario del Pentagono, Austin vuole capire in modo “molto chiaro l’autovalutazione” dell’establishment della sicurezza israeliana per passare alla fase successiva del conflitto. I colloqui che avrà Austin si concentreranno sulla ’’valutazione della campagna fino ad oggi, su traguardi operativi specifici che devono essere raggiunti’’, ha detto il funzionario del Pentagono.