«Notizie dal mondo», su Netflix un western con Tom Hanks

Tra le novità della settimana il film con Paul Greengrass e «Wonder Woman 1984»

Quando esce un western firmato da registi importanti e con un cast di volti noti è sempre un evento: da questa settimana è su Netflix «Notizie dal mondo» di Paul Greengrass con Tom Hanks, film che si iscrive nella tradizione di un genere raramente prodotto nell'ambito del cinema contemporaneo.



Ambientato poco dopo la fine della Guerra civile americana, il film segue la storia del Capitano Jefferson Kidd, uomo dalle grandi capacità oratorie, che viaggia tra i villaggi del West leggendo i giornali e raccontando ciò che accade in giro per il mondo. Nel corso del suo peregrinare gli toccherà un compito non facile: riportare a casa dagli zii Johanna Leonberger, una ragazzina di dieci anni, rapita sei anni prima dalla tribù nativa dei Kiowa e cresciuta come una di loro.

La trama, che prende spunto da un romanzo di Paulette Jiles, può ricordare classici come «Sentieri selvaggi» di John Ford, ma gli esiti sono naturalmente molto distanti da un capolavoro di quel calibro.

Belle immagini ma il ritmo è altalenante

Noto per aver diretto alcuni film importanti come «Bloody Sunday» e «United 93», Greengrass torna a lavorare con Hanks dopo «Captain Phillips» e firma un lungometraggio molto più convenzionale rispetto a quelli sopracitati. La messinscena è buona e diverse sequenze sono visivamente di alto livello, ma il film ha il fiato corto a causa di un ritmo altalenante e, ancor di più, di un andamento ripetitivo in cui si presentano situazioni molto simili sequenza dopo sequenza.Non mancano spunti significativi relativi alla solidarietà e all'accoglienza, ma ci si poteva aspettare di più da una produzione di questo tipo, anche e soprattutto visti i nomi coinvolti.

Hanks fa il suo dovere, ma non è certo al meglio, mentre colpisce per intensità la giovanissima Helena Zengel, scoperta in «System Crasher» di Nora Fingscheidt.