Swimrun Cheers, correre e nuotare nel Lago Maggiore

Il 27 agosto il Lago Maggiore ospiterà una gara unica al mondo, la prima edizione della Swimrun Cheers: 17 frazioni alternate di corsa e di nuoto, per un totale di 39km - 28km di corsa e 11km a nuoto che porteranno 110 partecipanti a nuotare e correre tra le tre Isole Borromee sul Lago Maggiore, Stresa, Baveno, Feriolo, nel Lago di Mergozzo, Pallanza e l'Isolino di San Giovanni.

Il percorso della Swimrun Cheers è duro. Non ha niente da invidiare ad altre gare del genere, in Svizzera e in Svezia. Prevede tanto nuoto, nelle acque di due laghi, dove non è sempre facile nuotare per le condizioni delle onde. E poi corsa, su sterrato e su asfalto con diversi tratti in salita.

Si corre con la muta e si nuota con le scarpe da corsa in questa particolare forma di endurance. Corsa e nuoto senza cambi. Lo Swimrun nasce in Svezia nel 2002 per una scommessa alcolica. Percorrere a nuoto e di corsa tutte le isole davanti a Stoccolma. Nel 2011 Erika Rosenbaum, uno dei podi Ötillo Swimrun del campionato del mondo (65km corsa, 10km di nuoto passando per 26 isole), conia il nome Swimrun. Da allora questa particolare forma di sport è esplosa, anche in Italia. Complice il buon momento del trail e del nuoto di resistenza. Due mondi vicini, accomunati dalla fatica e dal fatto di fare sport in luoghi bellissimi di solito, a contatto con la natura.

La manifestazione italiana è la prima di questo genere. E abbinerà una gara estrema a un weekend legato alla birra e ai prodotti tipici della zona del Lago Maggiore. Un legame vincente, quello tra il consumo moderato di birra e l'attività sportiva, da cui nasce Swimrun Cheers. Il sogno di Diego Novella, primo italiano “swimrunner addicted”, diventato realta grazie alla pazzia e passione di altri folli come lui e l'unione di due mondi, perfetti insieme: lo sport, lo swimrun appunto, e la birra.

A proposito di birra e sport ecco quello che dice Luca Gatteschi, medico della Nazionale italiana di Calcio e consigliere della Società italiana nutrizione sport e benessere: «Come per un atleta, le migliori prestazioni della birra si vedono anche sul fronte sportivo. Lontano dallo sforzo questa bevanda ha effetti positivi, e grazie alla minore quantità di zuccheri, al maggior contributo di magnesio, fosforo, calcio e complesso B, se limitata a una piccola quantità, la birra è anche più valida di un qualsiasi altro integratore energetico perché più completo».



Che cosa ha di diverso Swimrun Cheers dalle altre gare oltre ad un percorso unico? Non ha una classifica finale, perché la vera vittoria è finirla e poter gridare «io l'ho finita!», ma non solo. Il “finisher” non riceverà una medaglia ma una scheggia di marmo di Candoglia, quello con cui è stato costruito il Duomo di Milano, perché è da Mergozzo che proviene; il territorio è protagonista fino alla fine.

Nel weekend della gara, il 27 e 28 agosto a Pallanza: grazie all'associazione FoodAround e alle condotte locali di Slow food di Verbania e Ossola, si potranno testare oltre 60 tipi di birra artigianale piemontese, lombarda e ligure in eleganti bicchieri facendosi rapire dagli approfondimento tenuti da esperti birrai a cui si aggiungono workshop sulle proprietà nutrizionali della birra a cura di Slow Food e la presentazione dell'ultimo libro di Matt Fitzgerald «Ma quanto dannatamente lo vuoi. Il potere della mente sul corpo» - Edizioni FerrariSinibaldi marchio editoriale di SIPISS - e tanto altro ancora.



Swimrun Cheers è un percorso enogastronomico sportivo e non una semplice gara. Perché non dura un giorno, bensì cinque mesi da aprile a quasi settembre. Difatti, in aggiunta all'evento a Verbania Pallanza del 27/28 agosto con due giorni completamente dedicati alla birra artigianale ed il 27 la prova di swimrun, a partire da aprile ogni mese ci saranno 5 appuntamenti swimrun test al Lago di Monate (2 aprile/16 aprile/21 maggio) e al Lago d'Orta (04 giugno/23 luglio) su un percorso totale tra nuoto e corsa di 10km circa, assieme a Diego Novella, dove si potranno testare anche le mute Swimrun Head, unico brand a produrre mute dedicate a questa disciplina (iscrizione 18€).

Ai test sportivi si aggiungono quelli “birrofili” con serate di degustazione, Cheers, per entrare in contatto con la birra artigianale e le eccellenze culinarie della zona.

Si inizia ad Arona presso Strobino il 19 maggio e a Stromoka il 23 giugno (posti limitati con prenotazione obbligatoria).



Per iscrizioni, informazioni e i dettagli sul percorso si può andare sul sito Swimruncheers.com

