Scoppia un ordigno a Firenze, artificiere gravemente ferito

Un artificiere della polizia è rimasto gravemente ferito stamattina a Firenze dallo scoppio di un ordigno trovato nella saracinesca della libreria Bargello, che fa riferimento al movimento di destra Casa Pound. L’agente rimarrà probabilmente cieco dall'occhio destro, anche se con un intervento durato oltre tre ore i chirurghi sono riusciti a ricostruire il bulbo oculare, e gli è stata amputata la mano sinistra. Una pattuglia della Digos, che controllava obbiettivi sensibili, aveva trovato un involucro sospetto davanti al locale in via Leonardo Da Vinci, non lontano dal centro storico.

Gli agenti che hanno avvistato l’ordigno hanno capito subito che il pacco sospetto non poteva essere, per dimensioni e forma, un grosso petardo della notte di San Silvestro. Era un pacco con fili elettrici ed un timer. Sono arrivati sul posto una volante e gli artificieri. E la zona è stata isolata, come da procedura. L’ordigno è esploso proprio nel momento in cui il poliziotto stava esaminando l’involucro, attorno alle 5 di oggi. Secondo la polizia l’attentato «è sicuramente di natura politica, in relazione all’obiettivo e alle caratteristiche del manufatto».

Perquisizioni in area anarchica

Sono scattate le perquisizioni nell’ambiente dell’area anarchica a Firenze, dopo l’esplosione di domenica mattina. Secondo quanto appreso, la bomba, di tipo artigianale, conteneva anche parti metalliche. L’ordigno era stato infilato tra le maglie della serranda del negozio in modo da ottenere la massima deflagrazione. Per intensificare l'attività di indagine, in giornata sono stati richiamati in servizio agenti della Digos. L’ipotesi di reato per ora è di tentato omicidio, ma non si esclude che nei prossimi giorni possano aggiungersi ulteriori reati. Secondo quanto appreso il procuratore Giuseppe Creazzo e il sostituto Beatrice Giunti stanno aspettando una prima analisi sul tipo di esplosivo usato dagli attentatori.

Agente sottoposto a due interventi chirurgici

L’agente ferito, 39 anni, è originario del salernitano, è sposato ed è sovrintendente della polizia di Stato in organico alla squadra artificieri della questura di Firenze. Trasportato all’ospedale di Careggi è stato subito trasferito al Cto per essere sottoposto a due lunghi interventi chirurgici, l’ultimo dei quali di oltre 3 ore. Nel primo intervento, l’equipe di chirurgia della mano del

Cto ha dovuto eseguire l’amputazione della mano. Nel secondo, si apprende dall’ospedale di Careggi, il poliziotto è stato operato all’occhio per la

rimozione dei frammenti dell'ordigno. L’intervento ha consentito

la ricostruzione del bulbo oculare. Se e quanta capacità visiva si sarà conservata potrà essere stabilito solo fra qualche settimana. La prognosi è riservata.

Abitante svegliata da boato: credevo terremoto

«Sono stata svegliata da un boato e ho pensato subito “è il terremoto”. Poi, mi sono affacciata alla finestra e ho visto la polizia. Ho capito che era successo

qualcosa di grave dal trambusto che c’era». Così, una abitante di via Leonardo da Vinci dov’è esploso un ordigno che ha ferito un artificiere, ha raccontato d’essere stata destata da un rumore fortissimo, intorno alle 4,40 di stamane. La bomba era piazzata a poche decine di metri dal portone dello stabile dove la signora risiede. In molti in quel tratto di via Leonardo da Vinci, oltre i viali ma molto vicino al centro storico, sono stati svegliati dall’esplosione.

Minniti: vile atto di violenza, solidarietà ad agente

«È un vile atto di violenza che va condannato con fermezza». Così il ministro dell’Interno Marco Minniti ha commentato l’esplosione dell’ordigno a Firenze, esprimendo «vicinanza e piena solidarietà all’artificiere della Polizia di Stato ferito mentre svolgeva il suo servizio» e al quale ha rivolto auguri di pronta guarigione. «Continueremo a tenere alta la guardia e faremo di tutto per

assicurare alla giustizia i responsabili di questo gesto criminale», ha aggiunto il ministro, che è in stretto contatto con il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, fin dai primi momenti dopo l’accaduto.

