Meningite, Bebe Vio e famiglia testimonial del vaccino

Bebe Vio in campo contro la meningite e la paura dei vaccini. Sfruttando la notorietà conquistata su media e social grazie alle vittorie sportive la campionessa paraolimpica di scherma, ormai divenuta un personaggio pubblico, è diventata testimonial con tutta la sua famiglia di una campagna per la profilassi contro la malattia da tempo al centro delle cronache in molte regioni italiane. Questa mattina, negli ambulatori dell'ospedale di Monselice (Padova), dopo la vaccinazione contro la meningite (vaccino quadrivalente) per lei, il papà Ruggero, la mamma Teresa, e i fratelli Nicolò e Sole, la famiglia Vio si è scattata un selfie subito pubblicato sui social per sensibilizzare gli italiani sull'importanza della vaccinazione.

L’importanza di informarsi adeguatamente su rischi e vantaggi

«Non sono nessuno per obbligare qualcuno a vaccinarsi, non sono un medico ne' niente - ha spiegato Bebe - sono solo una persona che crede nei vaccini e desidero consigliare tutti a informarsi veramente sulla loro utilità, sui rischi e sui vantaggi su tutte le piattaforme, ma quelle vere, siti veri, non solo sui social, che non valgono niente». Nelle prossime settimane la campionessa tornerà a Monselice accompagnata dalla famiglia per la vaccinazione contro l'ultimo ceppo di meningite (B). «Io adesso dico sempre - ha aggiunto Bebe - che è tutto ok, che va tutto bene e che mi godo la vita lo stesso, ma mi ricordo quanto hanno sofferto i miei genitori quando ero in ospedale in gravi condizioni, so cosa si prova e cosa hanno provato. Per questo consiglio sempre di informarsi, seriamente, e di vaccinarsi».

L’importanza della prevenzione per battere la malattia

Particolarmente soddisfatto per la scelta della schermitrice - colpita da meningite fulminante a 11 anni - Fausto Francia, presidente della Società italiana igiene e medicina preventiva. «Noi ci occupiamo di medicina preventiva e le vaccinazioni sono il cuore di questa attività. Bebe Vio con la sua vaccinazione evidenzia ancora una volta l'importanza di questo atto medico per prevenire una serie di malattie che nel nostro paese sono presenti anche se molti credono siano scomparse».

