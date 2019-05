Sul Sole di martedì: startup, investimenti agevolati per chi investe o costituisce una nuova impresa

BORSE 2017: CON L'ANNO NUOVO ECCO LE PRINCIPALI SFIDE PER I MERCATI

Piazza Affari ha iniziato con il piede giusto il nuovo anno, ma quali saranno le principali sfide che i mercati dovranno affrontare nel corso del 2017? Martedì 3 gennaio Il Sole 24 Ore analizzerà i principali fattori con cui gli investitori dovranno fare i conti per gestire il proprio denaro: dall'effetto Trump alle decisioni delle Banche centrali, senza ovviamente dimenticare le sfide elettorali in Europa che potrebbero condizionare l'andamento dei listini, come nell'anno appena concluso.



STARTUP: INVESTIMENTI AGEVOLATI PER CHI INVESTE O COSTITUISCE UNA NUOVA IMPRESA

La legge di Bilancio 2017 ha previsto importanti benefici fiscali per chi investe nelle start up innovative (ormai a quota 6.400 nella sezione speciale del Registro delle Imprese) con detrazioni fiscali non più del 19% ma del 30% sugli investimenti fino a 1 milione di euro. Inoltre, la misura consente alle start up, partecipate da una società quotata o da una sua controllata per almeno il 20%, di vendere a queste ultime le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta di attività. Inoltre, le agevolazioni per gli investimenti salgono al 30% sia per i contribuenti soggetti Irpef sia per i soggetti Ires che oggi beneficiano di una deduzione al 20%. Sia questi aspetti sia le possibilità di agevolazione per chi costituisce una start up (con incentivi fiscali che possono arrivare fino all'80% della spesa) saranno oggetto di una pagina in uscita martedì 3 gennaio sul Sole 24 Ore.



SCENARI 2017: GIANNI TONIOLO E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN PERICOLO

Come possiamo interpretare i numerosi avvenimenti che hanno caratterizzato il 2016? E come possiamo orientarci nelle grandi sfide che ci attendono per il 2017? Sul Sole 24 Ore il lettore è accompagnato in un viaggio attraverso gli Scenari 2017 per l'Italia e per il mondo, dall'economia alla politica. Sul Sole 24 Ore di martedì 3 gennaio l'analisi di Gianni Toniolo, docente all'università Luiss di Roma, sull'ambiguità che sta caratterizzando questo periodo. Il 2016 è riuscito ad assorbire eventi considerati terribili (Brexit, l'elezione di Trump, il temuto referendum italiano) e ha mostrato segnali confortanti, seppur lievi, sul fronte dell'economia mondiale. Ciò che oggi pare in pericolo è la cooperazione internazionale. Non è possibile correggere le distorsioni della globalizzazione senza cooperazione internazionale. Il pericolo maggiore che corre il mondo nei prossimi anni è proprio il ridimensionamento della cooperazione, a cominciare da quella sul clima. Essa può essere salvata da quella larga parte dell'opinione pubblica, dell'elettorato, che negli Stati Uniti e in Europa è ancora convinta che correzioni alla globalizzazione possano essere fatte senza mettere l'orologio della storia indietro di settant'anni.

© Riproduzione riservata