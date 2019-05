Meningite, il ministero della Salute: no situazione epidemica, casi in calo

«Al momento non esiste alcuna situazione epidemica, la circolazione dei germi che causano la malattia è nella norma». E la «vaccinazione è disponibile per le classi di età a rischio e per le persone che presentano rischi particolari di contrarre una malattia invasiva grave, e sarà in distribuzione gratuita secondo le previsioni del nuovo Piano nazionale». Lo assicura il ministero della Salute in una nota in cui, dopo i numerosi casi registrati negli ultimi giorni, fa il punto sulla situazione meningite nel nostro paese.

Incidenza in diminuzione rispetto al 2015

«Nel 2016 - aggiunge la nota - sono stati segnalati 178 casi di meningite da meningococco, con un'incidenza in lieve aumento rispetto al triennio 2012-14, ma in diminuzione rispetto al 2015». E «i nostri ospedali e i nostri medici - assicura il ministero - garantiscono comunque e sempre un'assistenza e una terapia di primissimo ordine ai pazienti che vengano ricoverati per meningite».

Escludere ogni ingiustificato allarmismo

Nella nota si sottolinea quindi che «il ministero sta operando per garantire il consolidamento della copertura vaccinale, a supporto delle Regioni». E aggiunge che «non ci si stancherà mai di raccomandare la vaccinazione secondo la scheda vaccinale nazionale in corso di pubblicazione» e che «l'opinione pubblica deve poter comprendere con precisione quali siano i rischi e quali siano i comportamenti da tenere, escludendo ogni ingiustificato allarmismo».

Il ministero spiega infatti che «per quanto riguarda il meningococco di tipo C, il più letale, le cifre dicono che ha causato 36 decessi negli ultimi quattro anni, in una popolazione di quasi 65 milioni di persone. Considerando tutti i ceppi di meningococco che danno la meningite, non si supera il 10% della letalità». E «se consideriamo l'intero quadriennio analizzato (dal 2013 al 2016) - precisa la nota - abbiamo 629 decessi per meningite da qualsiasi causa, a fronte di 6786 pazienti diagnosticati. Per dare un'idea comparativa, i decessi da incidente stradale nel nostro Paese sono stati 3419 solo nell'anno 2015».

© Riproduzione riservata