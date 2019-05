Sapete già quando prenoterete le vacanze? Il calendario di ponti e ferie

D’accordo siamo ancora in piene vacanze natalizia quindi forse a qualcuno potrà sembrare prematuro. Tuttavia, si sa, l’inizio dell’anno è tutto fatto di buoni propositi e soprattutto progetti. Progetti e progetti di vacanze. Dove certamente, ma soprattutto quando? Bloccare con un clic una prenotazione o un biglietto aereo può spesso rivelarsi un bel risparmio. Quindi proviamo a scorrere il calendario e a fissare così qualche punto fermo.

Cominciamo dalle vacanze estive. Stop per tutti ovviamente a giugno ma non nello stesso giorno in tutte le regioni. In Abruzzo e in Emilia Romagna infatti le lezioni si fermano il 7 giugno; mentre cancelli chiusi dall’8 per gli studenti del Lazio, della Lombardia, delle Marche; in Campania, in Molise, in Sicilia e in Trentino l’ultimo giorno sarà il 9; il 10 invece in Basilicata, in Calabria, in Liguria, in Puglia, in Piemonte, in Sardegna, in Toscana, in Umbria, in Valle d’Aosta e in Veneto; i friuliani dovranno aspettare fino al 14 e gli altoaltesini addirittura fino al 16.

Troppo? Prima dell’estate diverse le opportunità per fermarsi. A cominciare da Carnevale. Via al conto alla rovescia, mancano infatti cinquanta giorni al 23 febbraio, giovedì grasso, e cinquantatré a Carnevale (26 febbraio) , per chiudere con i festeggiamenti martedì 28. Ricordatevi però che se vivete a Milano dovete segnare la data del 4 marzo, il Carnevale Ambrosiano va infatti per proprio conto.

Intanto se contate anche nelle fughe brevi quelle da fine settimana, dal 26 marzo potrete contare con il cambio dell’ora legale anche nell’allungamento delle giornate.

Pronti via, siamo a Pasqua, siamo cioè al 16 aprile: le scuole in questo caso si fermano il 13, tranne che in Friuli Venezia Giulia che sceglie di prolungare le lezioni fino al 14. Il rientro è previsto per tutti il 18. Una settimana di rientro e poi una nuova occasione: il 25 aprile, anzi martedì 25 aprile. Opzione ponte lungo . Idem la settimana successiva: il Primo maggio è un lunedì. Va altrettanto bene con il 2 giugno Festa della Repubblica: un venerdì.

Entriamo in piena estate se ad agosto dovete lavorare e stare in città, niente paura il 15 agosto è un martedì, quindi se avete bisogno di una paura anche in questo caso potrete scegliere la modalità vacanziera “ponte”.

(Visto che abbiamo ricordato quanto entra l’ora legale “estiva”, segnatevi anche quella invernale: il 29 ottobre) .

Ci va male con la festa di Ognissanti: domenica 1 novembre. E con venerdì 8 dicembre ci giochiamo l’ultimo ponte dell’anno.

