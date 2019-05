Sul Sole 24 Ore di mercoledì: scuola, pensioni, rischio populismo

Scuola, istituti tecnici passepartout per il lavoro

C'è un numero che famiglie e studenti, alle prese dal 16 gennaio al 6 febbraio con le iscrizioni alle scuole superiori, è bene, forse, che tengano in mente: è quello che ci anticipa Almadiploma e che continua a confermare come gli istituti tecnici siano un vero e proprio “passepartout” per il lavoro. A un anno dalla maturità, infatti, il tasso di occupazione dei ragazzi tocca il 46,9%, con punte che arrivano al 57,6% tra i periti “elettronici”. Sul Sole 24 Ore di mercoledì 4 gennaio tutti i numeri sugli sbocchi occupazionali degli studenti usciti dagli istituti tecnici: buone le performance anche tra geometri e periti industriali. Numeri che potrebbero essere ancora più elevati se si considera che ogni anno ci sono circa 60mila figure professionali che le aziende fanno fatica a trovare, e che, guarda caso, corrispondono proprio ad altrettanti indirizzi offerti dal nostro sistema d'istruzione tecnica: dal meccanico alle costruzioni, dall'agroindustria al tessile-moda, passando per l'informatica e il marketing. Un vero e proprio peccato, con un tasso di disoccupazione giovanile che non va oltre il 37 per cento.

Pensioni, la guida sulle assunzioni e gli ammortizzatori sociali

Il nuovo anno in corso porterà importanti cambiamenti sul fronte pensioni e in materia di welfare aziendale, mutamenti che saranno passati al setaccio nella sesta puntata della guida alle novità 2017 del Sole 24 Ore, in uscita sul quotidiano di mercoledì 4 gennaio. Dal prossimo primo maggio, in particolare, sarà possibile accedere all'anticipo pensionistico, ammorbidendo almeno in parte le rigidità in uscita introdotte con la cosiddetta Riforma Fornero. Per l'Ape volontaria, in particolare, i lavoratori interessati dovranno avere almeno 63 anni di età e raggiunto l'anzianità contributiva minima richiesta per la pensione di vecchiaia (di norma 20 anni). Novità significative anche in materia di cumulo di due o più forme di assicurazione obbligatoria: l'istituto è stato esteso anche ai trattamenti pensionistici anticipati con 41 anni 10 mesi di contributi per le lavoratrici e 42 anni 10 mesi per gli uomini. Non meno importanti anche gli interventi apportati in materia di welfare aziendale, sempre più sostenuto da un regime di tassazione agevolata.

Scenari 2017: il rischio populismo

Il Sole 24 Ore di mercoledì 4 gennaio dedica il viaggio attraverso gli Scenari 2017 al rischio populismo. L'editorialista del Sole 24 Ore Luca Ricolfi si sofferma sulle elezioni che nel 2017 porteranno al voto i cittadini di alcuni importanti Paesi della Ue. A marzo si voterà in Olanda, fra aprile e maggio si andrà alle urne per le presidenziali in Francia, con la mina vagante di Marine Le Pen, leader del Fronte Nazionale; a giugno si potrebbe votare in Italia; a settembre in Norvegia; ad ottobre in Germania. Ricolfi sottolinea che, in base al modello matematico-statistico messo a punto dalla Fondazione David Hume per spiegare l'avanzata populista nell'Unione Europea fra il 2009 e il 2014, il consenso ai partiti populisti dipende dall'ampiezza della crisi economica e dalla paura per immigrazione e terrorismo. E gli ultimi attentati potrebbero spostare migliaia di voti. Sullo stesso tema l'intervento firmato da Domenico Lombardi, che pone l'accento su come la governance dell'economia impatti sul voto di protesta, inizio di tutti i populismi.



Inoltre, Mario Platero, corrispondente da New York per Il Sole 24 Ore, tratteggerà il 2017 degli Stati Uniti. Donald Trump il 20 gennaio giurerà come 45esimo presidente degli Usa, intanto si è insediato il nuovo congresso a maggioranza repubblicana. Gli Usa entrano in una fase nuova, sia sul fronte interno sia sul fronte internazionale, nella certezza che “check and balances” nel Paese funzionano ancora e che non si devono vedere gli Usa attraverso le lenti della debolezza delle istituzioni europee.

© Riproduzione riservata