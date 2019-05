Sul Sole 24 Ore: l’anno di svolta per le obbligazioni

La bussola per i risparmiatori: il 2017 l'anno di svolta per le obbligazioni

Il 2017 si preannuncia come un anno di svolta per il mondo obbligazionario, e non necessariamente positivo. Il ritorno dell'inflazione, l'arrivo di Donald Trump che promette politiche fiscali espansive in Usa e i crescenti dubbi sull'efficacia delle misure con cui finora le banche centrali hanno calmierato i tassi potrebbe infatti mettere fine dopo 35 anni alla fase rialzista dei prezzi dei bond e quindi anche ai ribassi dei loro rendimenti. La cautela però è d'obbligo, perché già più volte in passato il ciclo delle obbligazioni è stato dichiarato prematuramente defunto, e perché allo stesso tempo sono tuttora all'opera forze strutturali in grado di tenere bassi i tassi di interesse. Il Sole 24 Ore in edicola giovedì 5 gennaio dedicherà un approfondimento sul tema per aiutare gli investitori nelle difficili scelte in questa fase di transizione.

Scenari 2017: i rapporti Usa-Europa nell'era Trump

Sul Sole 24 Ore di giovedì 5 gennaio nel viaggio attraverso gli Scenari 2017 per l'Italia e per il mondo, dall'economia alla politica, sarà Carlo Bastasin a presentare un approfondimento sul tema dei rapporti Usa-Europa durante la presidenza Trump. Il “pragmatismo” del Tycoon tenderà a favorire sempre posizioni opportuniste. Col tempo, diventerà più articolato e contagioso, incrinerà la narrazione della “buona volontà” su cui l'Europa fonda il proprio riscatto da un passato di guerra e violenze. Svuoterà i principi di solidarietà e interdipendenza. E, se accettato, soffocherà tutto ciò che di ancora europeo c'è in Europa.

Avvocati: obbligo di contrarre una polizza assicurativa. come scegliere quella piu' giusta?

Dall'11 ottobre 2017 scatta l'obbligo per gli avvocati di contrarre una polizza assicurativa che copra la responsabilità danni arrecati a terzi nell'esercizio della professione. Tale polizza - obbligatoria per il titolare dello studio, se singolo avvocato, oppure per le associazioni legali professionali - dovrà garantire: la copertura della responsabilità civile dell'avvocato, per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale; la responsabilità per qualsiasi tipo di danno; la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi. Nella “Guida alle novità del 2017” in uscita giovedì 5 gennaio con il Sole 24 Ore, tutte le informazioni per orientarsi nella scelta della polizza più confacente al professionista, gli obblighi da rispettare e le informazioni da sapere per non arrivare impreparati all'appuntamento di ottobre.

