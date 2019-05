Terremoto, messa in sicurezza la Basilica di Norcia

Messa in sicurezza la facciata della Basilica di San Benedetto, a Norcia. È stata

infatti posizionata la seconda “gabbia” nella parte posteriore della struttura, rimasta in piedi dopo il terremoto (mentre il resto della chiesa è quasi interamente crollato). L’operazione è stata eseguita dai vigili del fuoco con la

supervisione della Soprintendenza alle belle arti. Ora, dunque, la “vela” rimasta in piedi dopo la forte scossa del 30 ottobre scorso, è completamente contenuta tra le due strutture realizzate con tubi innocenti. La delicata operazione consentirà di avviare il lavoro di recupero di ulteriori opere e dei materiali all’interno della Basilica, oggi “custoditi” sotto grandi teli neri di plastica. Saranno tutti recuperati per poter tentare un loro riutilizzo durante la fase

della ricostruzione della Basilica di San Benedetto.

Ad Amatrice i comici di “Made in Sud”

Arrivano ad Amatrice i comici del programma televisivo di Raidue 'Made in Sud'. Oggi alle 16.30 presso la mensa del Campo 0, Peppe Laurato, Luisa Esposito, Rosaria Miele, Mino Abacuccio, Enzo Fischetti, Enzo e Sal (Enzo Busto e Salvatore Strazzullo) e Francesco Albanese saranno i protagonisti dello spettacolo 'Un Sorriso per Amatrice', evento offerto in collaborazione con il Club Napoli San Francesco Montella. «I cabarettisti - si legge in una nota - vogliono portare la loro solidarietà e un po' di buonumore alle popolazioni colpite dal terremoto con un'esibizione degli sketch e dei personaggi che hanno determinato il successo della trasmissione». L’ingresso è libero. Lo slogan: 'Quando il cuore del Sud si muove non c’è terremoto che tenga!'.

Il 5 gennaio le popolazioni di Amatrice e Accumuli dal Papa

«Papa Francesco il 5 gennaio accoglierà in udienza le popolazioni di Amatrice e di Accumoli colpite dal sisma del 24 agosto», ha detto il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. “Il gesto del Santo Padre di voler battezzare i nostri bambini in Vaticano - ha aggiunto il sindaco di Amatrice - ci dà un segnale importante di speranza, come la volontà del Pontefice di accogliere in udienza il nostro popolo». Il Pontefice, come annunciato nei giorni scorsi dal vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili, il 14 gennaio, nella chiesa di Santa Marta a Roma, battezzerà anche 8 bambini nati dopo il sisma nei due comuni reatini.

La Protezione civile assiste 12.243 persone

Sono 12.243 le persone assistite dal Servizio Nazionale della Protezione civile dopo le scosse di terremoto che hanno colpito l’Italia centrale il 24 agosto, il 26 e il 30 ottobre. In particolare, sono sono oltre 9.200 le persone ospitate in alberghi e strutture ricettive, di cui circa 3.300 sul proprio territorio e 5.900 lungo la costa adriatica e sul lago Trasimeno. Quasi 950 sono alloggiati nei moduli e negli appartamenti realizzati in occasione di terremoti del passato, in Umbria, nelle Marche e in Abruzzo, mentre sono poco più di 150 coloro che trovano accoglienza nel proprio comune in container o camper allestiti in questi mesi dalla Protezione Civile. Sono, infine, circa 1.900 gli assistiti in palazzetti, centri polivalenti e strutture allestite ad hoc nel proprio comune, un dato in progressiva diminuzione mano a mano che vengono consegnati i container.

“I soldi stanziati saranno utilizzati per la ricostruzione e non per ingrassare mafie e corrotti

” Marco Minniti, ministro dell’Interno





La situazione regione per regione

Nella Regione Marche sono 7.858 gli assistiti, di cui quasi 2.000 in strutture ricettive sul territorio e oltre 4.500 negli alberghi della costa adriatica. In Umbria gli assistiti sono 2.794: di questi, 531 in strutture ricettive sul territorio, oltre mille negli alberghi individuati in altre aree nella stessa Regione e sul lago Trasimeno. Per quanto riguarda invece il Lazio, gli assistiti sono 585: circa 350 hanno trovato alloggio negli alberghi della costa adriatica e oltre 200 presso gli alloggi del piano Case e Map messi a disposizione in Abruzzo. In Abruzzo gli assistiti sono 1.006: oltre 200 presso gli alloggi del piano Case e Map e quasi 800 in strutture ricettive distribuite sul territorio.

Domande di sopralluogo ai Comuni entro il 16 gennaio

C’è tempo fino al 16 gennaio 2017 per presentare ai Comuni domanda di sopralluogo sugli edifici colpiti dal terremoto, a eccezione di quelli che si trovano in zona rossa ufficialmente limitata con ordinanza del sindaco. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare della Protezione civile di fine anno sulla prosecuzione delle attività connesse ai sopralluoghi di agibilità coordinati dalla Dicomac. Per tutti i sopralluoghi ripetuti, il Comune deve informare la squadra, incaricata di svolgere la nuova verifica, dell'esito del precedente sopralluogo e, di prassi, la scheda precedente è sostituita da quella nuova.



