De Mauro, erudizione e humour

Una mail come un messaggio nella bottiglia sperando che approdasse al lido giusto. E il professor Tullio De Mauro ha risposto che sì quello era proprio il giusto lido e la mail era «giunta con il suo carico» . Poi il lume di una curiosità indomita e l'incoraggiamento di severa benevolenza e di sfida intellettuale senza infingimenti o false promesse, come solo i veri Maestri sanno infondere. Ne è nata la convinzione a procedere nella scrittura de «Gli oracoli della moneta. L'arte della parola nel linguaggio dei banchieri centrali». I consigli e i suggerimenti si sono via via moltiplicati fino a rendere naturale la prefazione che il principe dei linguisti ha acconsentito di far precedere al libro.

È stata l'occasione per conoscere come agisce e pensa un gigante. Understatement erudito e uno straordinario senso dell'umorismo come bussole per evitare retorica, supponenza e, soprattutto- il male del secolo - il cinismo del già visto. Due aneddoti rivelano più di un curriculum di assoluta eccellenza per il quale servirebbero pagine e pagine: di fronte agli studenti infervorati della rivoluzione del '77 impegnati a occupare aule e saperi De Mauro, fermo e disponibile a discutere i temi di tanto fermento, non mancava di continuare a convocare le lezioni alle 7.30 o alle 8 della mattina. Che seguitavano a essere frequentatissime e affollate. «Ci vediamo alle 8 martedì - diceva - tanto, non temete, la rivoluzione non si alza mai prima delle 11».

Sapeva che le parole sono tutto ma se gli prospettavi l'idea del linguaggio primigenio e universale che tutto contiene e tutto origina diventava scettico e allora arrivava l'erudizione delle citazioni kantiane laddove il grande filosofo parlava dello «strato della cultura “meno necessaria”, insieme a scienze e filosofia, anche letteratura e arte, e vedeva qui realizzato per gli esseri umani il regno di quella libertà che permette a donne e uomini di raggiungere il libero fine della vita. Questa libertà ci consente molte cose, non solo le infinite, tecnicamente infinite espressioni in ciascuna delle lingue di cui disponiamo. Ma ci consente anche di fare giochi espressivi che utilizzano spezzoni di espressioni sensate per ricomporli in strutture che vanno alla ricerca di un senso altro ai sensi istituzionali, come dire metaespressioni o espressioni di secondo grado».

Un modo per dire che l'idea della lingua universale non lo convinceva.

Quando fu nominato ministro - raccontava nei momenti in cui era disponibile alle confidenze - gli venne in soccorso un suo grande amico, Carlo Azeglio Ciampi. Di fronte alle critiche di chi eccepiva come fosse un intellettuale non avvezzo alla politica e dubitava sulle sue possibili capacità di governo, il presidente tagliò corto: «Uno che è riuscito a fare un dizionario italiano in sei volumi sa certamente fare anche il ministro!». Tanto bastò a tacitare ogni scetticismo. E De Mauro lavorò alla sua maniera, senza pensare a collezionare poltrone e a gratificarsi del potere, ma con l'attenzione a rendere il sapere un privilegio per tutti.

E ora i due Grandi si ritroveranno insieme, come si incrociavano nel quartiere Trieste quando il linguista portava a spasso il cane e il presidente si concedeva una camminata per pensare all'aria aperta.

