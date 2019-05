Il Papa ai terremotati: ricostruite con coraggio di sognare

«Ricostruire, ricominciare, ricominciare da capo, ma anche ricominciare senza perdere la capacità di sognare, sognare, avere il coraggio di sognare una volta di più». Sono le parole che il Papa oggi ha rivolto ai migliaia di terremotati del centro Italia ricevuti oggi in aula Paolo VI, in Vaticano. I cittadini, provenienti dalle diocesi di Rieti, Spoleto-Norcia e Ascoli Piceno, aono arrivati a Roma accompagnati dai rispettivi vescovi, Domenico Pompili, Renato Boccardo e Giovanni D'Ercole, e dall'arcivescovo di Ancona card. Edoardo Menichelli.

Orgoglioso dei miei parroci

Accolto con grande calore dai terremotati - che gli hanno donato disegni, prodotti tipici e una felpa - il Papa ha stretto tante mani e accarezzato i bambini.

Dopo aver ascoltato le testimonianze di Raffaele - vivo con tutta la sua famiglia ma che ha perso tutto - e di don Luciano Avenati, parroco della abbazia di S.Eutizio in Preci, e averle commentate, ha invitato a pregare una Ave Maria e si è poi fermato ancora a salutare gruppi di fedeli. «Don Luciano ha detto che è orgoglioso della sua gente» ha detto Bergoglio «e anche io devo dire che sono orgoglioso dei miei parroci che non hanno lasciato la terra, è buono avere pastori che se vedono il lupo non corrono».

E, ricordando di aver già ringraziato autorità, vigili del fuoco e volontari, il Papa ha aggiunto: «Voglio ringraziare anche tutti quelli che si sono immischiati in questo dolore vostro perché quando uno fa la lista sempre si vede chi non ha detto, no, a tutti».

Faccio mie le vostre parole

«Ricostruire», «non solo le case, ma anche i cuori». «Mani», le mani di chi ha tratto fuori dalle macerie e tutte le mani che «come la mano di Dio» ricostruiscono. «Ferite»: le ferite guariranno ma le cicatrici restano». Sono queste le parole che il Papa ha detto ai terremotati del Centro Italia e che ha ripreso dalle testimonianze di uno dei sopravvissuti, Raffaele, e di don Luciano, parroco di 18 centri umbri. «Ho voluto farle mie - ha detto - e non fare un sermone» perchè « nella vostra situazione il peggio che si può fare è fare un sermone». «Voi sapete che vi sono vicino - ha continuato - e vi dico una cosa: quando me ne sono accorto di quello che era accaduto quella mattina, appena svegliato ho trovato un biglietto dove si parlava delle due scosse, e due cose ho sentito, ci devo andare, ci devo andare, (ha ripetuto, ndr) e poi ho sentito dolore molto dolore, e con questo dolore sono andato a celebrare la messa».

Il vice sindaco di Arquata: Papa ha detto che tornerà a trovarci

«Ho chiesto a Papa Francesco di fare un selfie con me per poterlo condividere con tutti gli arquatani che non sono potuti venire a questo incontro bellissimo, e lui subito ha accettato con entusiasmo». Lo ha detto il vice sindaco di Arquata del Tronto (comune in provincia di Ascoli Piceno tra i più colpiti dal sisma), Michele Franchi, presente in Vaticano all'udienza con il Papa. Dalla Diocesi di Ascoli Piceno sono partite 5 corriere di pellegrini, una cinquantina dei quali di Arquata. Franchi racconta: «Il Papa si è fermato a parlare con me. Mi ha promesso che tornerà presto a trovarci, come l'altra volta in forma privata: una visita della quale si ricorda benissimo, come di tutti noi». «Ci ha parlato come un parroco, anzi come un padre - ha aggiunto - invitandoci a non mollare, con parole cariche di fiducia e di speranza». Franchi ha anche accennato alla ricostruzione. «Comincia a sembrarci un pò a tutti noi troppo lento questo percorso e lo ha fatto in qualche modo capire anche il Papa nel messaggio che ci ha rivolto».



© Riproduzione riservata