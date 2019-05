Sul Sole 24 Ore di venerdì: 730, tutte le novità

730: Tutte le novità sulla dichiarazione dei redditi

La nuova disciplina dei premi di risultato, il regime speciale per i lavoratori rimpatriati, le agevolazioni previste dalla legge del “dopo di noi”, lo school bonus: sono alcune delle novità che hanno caratterizzato il 2016 e che avranno un impatto diretto anche sul modello 730 di dichiarazione dei redditi, che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione in bozza sul proprio sito. A questo tema Il Sole 24 Ore di venerdì 6 gennaio dedica un approfondimento in cui, oltre alle spiegazioni delle novità, verrà rappresentato graficamente anche dove cambia il modello, che conterrà anche i riflessi delle nuove regole su spese per l'arredo delle giovani coppie, leasing per l'abitazione principale, Iva 2016 per l'acquisto di immobili in classe energetica A e B e detrazioni per l'acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto.

Borse: quali le prospettive per il 2017?

Le Borse globali sono reduci da otto anni di rialzi. Messa alle spalle la crisi dei derivati subprime del 2008 l'azionario mondiale ha inanellato anni di crescita. Quali sono le prospettive per il 2017? Wall Street è sui massimi storici mentre le Borse europee quotano a sconto rispetto agli Usa. Tutte le previsioni su Il Sole 24 Ore di venerdì 6 gennaio.

Rottamazione delle cartelle e voluntary disclosure: la guida alle novità 2017

Con la rottamazione delle cartelle e la voluntary disclosure 2.0 continuano le innovazioni del fisco italiano che hanno l'obiettivo di avvicinarsi al contribuente e alle sue esigenze. Ma i dubbi e i problemi non mancano: ad esempio, per quanto riguarda la definizione dei ruoli è necessario verificare che il carico sia stato affidato entro il 2016, oppure capire come muoversi in caso di liti pendenti o se uno ha in corso una dilazione con rate in scadenza a gennaio; oppure, nel caso della possibilità di far emergere i capitali non dichiarati all'amministrazione finanziaria, è importante conoscere le procedure e i tempi, le modalità di compilazione del modello e di autoliquidazione, e come comportarsi per chi vuole far fare i calcoli all'agenzia delle Entrate. Tutti i dettagli nella Guida alle novità del 2017 all'interno de Il Sole 24 Ore di venerdì 6 gennaio.

Al via la collaborazione tra fisco e grandi contribuenti

Con la consegna della tessera n. 1 alla Ferrero Spa e altre società del gruppo l'Agenzia delle Entrate lancia il programma di «cooperative compliance». Uno speciale percorso di adempimento collaborativo, per le aziende sopra i 10 miliardi di volumi d'affari o ricavi, che mira a dare certezza alle operazioni fiscali complesse per favorire gli investimenti e limitare al minimo il rischio fiscale. Su Il Sole 24 Ore di venerdì 6 gennaio tutti i dettagli dell'accordo secondo la procedura introdotta dall'attuazione della delega fiscale.

