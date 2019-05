Allerta meteo, emergenza clochard

Temperature polari, bufere di neve e vento su buona parte del centrosud, collegamenti a singhiozzo con le isole e circolazione ferroviaria in difficoltà, disagi e mezzi bloccati sulle strade. La Befana ha portato un'ondata di neve e gelo su mezza Italia. E per domani sono attese nuove nevicate e un ulteriore abbassamento delle temperature, con il termometro sotto lo zero in quasi tutto il paese, tanto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo. Tre clochard sono morti per il gelo, mentre a Pescara c'è stata una nuova chiusura dell'aeroporto (dopo quella di stamane) a causa del maltempo. In Abruzzo il termometro è sceso fino a -20. In Puglia salvati quattro escursionisti bloccati nelle campagne dell'Alta Murgia, sull'Appennino Parmense un'escursionista 29enne bloccata dal ghiaccio è stata tratta in salvo dal Soccorso alpino. La neve ha imbiancato Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Chiuso l'aeroporto di Pescara

Lo scalo abruzzese, in base all'evolversi delle condizioni meteorologiche, tornerà operativo non prima di domani. Restano a terra i 150 passeggeri del volo per Francoforte, in attesa di partire da oltre 30 ore, e di quelli per Torino e per Bergamo. La Saga, società di gestione dello scalo, si sta occupando dell'assistenza a terra dei passeggeri, molti dei quali verranno trasferiti negli alberghi della zona.

Morti tre clochard

Un uomo senza fissa dimora di 44 anni è morto per assideramento all'interno di una mega struttura commerciale abbandonata, nel centro di Avellino. Stessa sorte era toccata ieri a un senzatetto ad Aversa, nel casertano.

Mentre a Messina, nell'ex stabilimento Standa di fronte agli imbarcaderi per lo Stretto, è stato ritrovato oggi il cadavere di un senzatetto romeno di 46 anni, George Chiralla. I militari dell'Arma, però, escludono che la causa della morte sia stata il freddo intenso di questi giorni: l'uomo da tempo soffriva di tubercolosi.

A Catania il sindaco Enzo Bianco ha disposto un piano per dare ricovero ai senzatetto, che saranno ospitati nel Palazzetto di piazza Spedini.

In Molise due metri di neve

I problemi maggiori si sono registrati in Molise, in provincia di Isernia, dove sono caduti fino a due metri di neve: 50 tir sono bloccati da ore sulla statale 650 Trignina che collega il Molise con l'Abruzzo e il sindaco di Pescopennataro ha lanciato un'appello all'Anas - «mandate i vostri mezzi» - e il comune è di fatto isolato. Quasi un metro di neve anche in diversi comuni dell'Abruzzo, da Sulmona a Lanciano fino a Roccaraso, dove a causa della bufera tutti gli impianti sono rimasti chiusi.

Scuole chiuse nelle Marche

In alcuni comuni delle Marche le scuole domani rimarranno chiuse a causa del maltempo. Niente lezioni fino a lunedì ad Ascoli Piceno, per decisione del sindaco Guido Castelli, e, sempre nell'Ascolano, scuole chiuse anche a Folignano e Maltignano. Anche a San Severino Marche il sindaco Rosa Piermattei ha deciso di posticipare a lunedì il rientro in classe degli alunni per la presenza di ghiaccio su molte strade del vastissimo territorio comunale.

Riattivata la linea ferroviaria Adriatica

La linea ferroviaria Adriatica, interrotta in mattinata fra Falconara marittima e Senigallia dopo che forti raffiche di vento hanno rotto un cavo dell'alimentazione elettrica è stata riattivata. Per ora si circola a senso unico alternato, in attesa che anche l'altro binario sia rialimentato. Il Gruppo Ferrovie informa che nessun treno a lunga percorrenza è rimasto bloccato lunga la linea in queste due ore, mentre i treni regionali sono stati sostituiti da bus fra Falconara e Senigallia.

Neve a Roccaraso,chiusa statale 17 e mezzi a lavoro

Gelo e neve in Abruzzo. Dalla notte forte nevicata nell'Aquilano, tra Sulmona e

Roccaraso. L'Anas ha chiuso la statale 17 che dal centro Peligno porta alla località sciistica e a Napoli. Mezzi spalaneve a lavoro. A Roccaraso la neve ha raggiunto un metro di altezza mentre a Sulmona di 60 cm. Neve in tutti i comuni della Valle

Peligna. «A Roccaraso si circola con gomme termiche o catene - dice il

sindaco Francesco Di Donato - la statale 17 è stata chiusa per una sistemazione migliore e verrà riaperta nelle prossime ore. Sono a lavoro i mezzi per garantire la circolazione. Il week end si prospetta soleggiato e pieno di neve con gli impianti aperti». L'Autostrada che collega L'Aquila e Pescara con Roma è

percorribile con auto equipaggiate.

Forte vento e neve in Puglia, con una 'spruzzata' di fiocchi anche su Lecce

Vento, neve e ghiaccio hanno flagellato la regione sin dalle prime ore della notte scorsa, dal Subappennino dauno e dal Gargano, dove nevica da ieri, per

finire a Lecce, dove stamani per circa mezz'ora c'è stata una spruzzata di neve e la temperatura è scesa a livelli molto bassi.

Problemi alla viabilità si sono registrati nel nord Barese, e in particolare nella zona di Canosa di Puglia, dove alcuni mezzi pesanti sono andati di traverso sulla carreggiata a causa del ghiaccio. Nel Foggiano chiuso un tratto della statale 16

Bari-Foggia per un incidente tra un'auto e un camion, che si è incendiato dopo l'urto costringendo all'intervento i vigili del fuoco. A Gioia del Colle (Bari) e nella Murgia barese sono caduti almeno 15 centimetri di neve; percorribile la statale 100 Bari-Taranto mentre lo stesso tratto autostradale è chiuso ai

mezzi pesanti ed è percorribile solo con catene. A Bari niente neve ma vento gelido che sferza la costa adriatica, mentre vento, neve e ghiaccio hanno dato un aspetto quasi surreale a Polignano a Mare. Neve anche su Taranto e dintorni, ma senza problemi alla circolazione.

Neve alle Eolie, collegamenti fermi

A causa del maltempo le Eolie sono prive di collegamenti marittimi. Aliscafi e traghetti sono fermi nei porti per il mare molto mosso. Il vento soffia da

nord con raffiche di 46 km/h. Il mare è anche forza 7. Anche la neve è comparsa su qualche isola. Sia nelle cime delle montagne che a bassa quota, come a Quattropani e Pianoconte a Lipari. A Stromboli per l'isolamento, le medicine e

le bombole di ossigeno sono arrivate con la motovedetta della guardia costiera di Lipari che ha sfidato il mare in tempesta, mentre la nave cisterna “Attilio Ievoli” della Marnavi da Napoli ha garantito l'acqua (5500 tonnellate) ai cittadini dell'isola di Vulcano.

Nevicate nel palermitano e nel nisseno

Tetti e strade imbiancate al limite dell'impraticabilità dalle prime ore del

giorno nel palermitano, a Canicattì (Ag) a cavallo delle province di Agrigento e Caltanissetta. La neve caduta a fiocchi già da dopo la mezzanotte si è accumulata rendendo difficoltosa la circolazione soprattutto in alcuni tratti della SS 640 Porto Empedocle-Caltanissetta che sono ghiacciati. Le strade presentano alcuni centimetri di neve. Diverse le richieste di aiuto di automobilisti in transito a vigili del fuoco e forze dell'ordine

Fiocchi di neve a Napoli, Vesuvio imbiancato

Fiocchi di neve a Napoli: l'insolito spettacolo non solo nella zona collinare ma anche in pieno centro, tra via Chiaia e via Toledo, a causa della temperatura

gelida. I fiocchi, spinti dal vento, si sciolgono a terra. Appare pieno di neve il Vesuvio:

Vesuvio imbiancato

il vulcano è innevato dalla cima alle quote più basse. La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo per neve e gelate per l'allerta meteo sull'intero territorio. Almeno fino a lunedì, infatti, si verificheranno precipitazioni a carattere nevoso su tutta la Campania che nelle zone dell'Alto Volturno e del Matese, del Sannio e dell'Irpinia e del Vallo Di Diano.

Capri e Procida isolate, ferme tutte le corse

Interrotti i collegamenti marittimi con l'isola di Capri e Procida da questa mattina a causa del forte vento e del mare molto mosso. Capri risulta isolata, visto che non solo non sono riusciti a salpare i mezzi veloci ma neppure i traghetti. Solo nel corso della giornata si saprà se le corse potranno riprendere. Sull'isola soffia da stamattina un vento fortissimo di tramontana. Anche l'isola di Procida (Napoli) isolata a causa del forte vento di tramontana. Ad Ischia nessun traghetto entra ed esce dal porto di Ischia mentre sono regolari le corse degli aliscafi Alilauro, fermo invece il catamarano della Caremar. Regolari, al momento alcune corse traghetto da e per Pozzuoli dal molo di Casamicciola.

Norcia sotto la neve

Ghiaccio e nevicate sparse nelle Marche e in Umbria

Nevica insistentemente dall'alba in tutta la provincia di Ascoli Piceno, dove si registrano anche forti mareggiate, tanto che a San Benedetto del Tronto è stato precauzionalmente chiuso il molo sud. Ascoli Piceno è imbiancata, e sulle strade si transita lentamente a causa del ghiaccio. Risveglio sotto la neve per molta Umbria, anche nelle zone colpite dal sisma. La nevicata ha interessato in particolare la provincia di Perugia e le aree colpite dal terremoto. Una decina di

centimetri vengono segnalati nella zona di Norcia. Neve anche su Perugia e sulle colline intorno alla città. Imbiancato il Subasio nella zona di Assisi.



