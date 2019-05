Il messaggio (anche) alla Chiesa che resiste ai cambiamenti

L’Epifania è una festività solenne. E nelle prime file nella Basilica di San Pietro ci sono molti cardinali e vescovi, perlopiù gli altri gradi della Curia. Ed è certo indirizzato anche a loro il contenuto forte dell’omelia della festa, dove il Papa parla apertamente del “culto del potere”. Certamente il suo sguardo va oltre le mura leonine, e nel mondo le guerre (compreso il terrorismo) si combattono da sempre per denaro e potere, ma il suo insistere sulla necessità di non essere chiusi ai cambiamenti riguarda molto anche la sua Chiesa.

Il 2017 sarà un anno in cui Francesco dovrà nuovamente affrontare le forti resistenze al suo sguardo di “conversione pastorale”, che arrivano dagli ambienti conservatori delle gerarchie, che si oppongono alle sue aperture, come accaduto per la lettera Amoris Laetitia in tema di divorziato risposati. Quindi non solo riforme di struttura – che pure vanno avanti con difficoltà, come si è visto sul fronte delle finanze vaticane – ma anche quelle che riguardano la vita dei cattolici, che nel passato anche recente hanno visto opporre dei “no” alle richieste di accoglienza e comprensione.

Ribadisce che chi cerca Dio deve andare nelle periferie come mendicante per incontrarlo. Dice nella preghiera dell’Angelus, a cui hanno assistito 35mila persone: «Ci sono le luci abbaglianti della ribalta, dei soldi e del successo che promettono tutto e subito: sono seducenti, ma con la loro forza accecano e fanno passare dai sogni di gloria al buio più fitto».

Dopo la recita in Piazza San Pietro sono state distribuite gratuitamente ai fedeli, come dono di papa Francesco, 50 mila copie dell'opuscolo tascabile “Icone di Misericordia”, con spunti di riflessione e preghiera sul tema della misericordia attraverso gli episodi evangelici. A distribuire in piazza i libretti, informa l'Elemosineria Apostolica – la struttura che si occupa della piccola carità del Papa - saranno «i poveri, i senzatetto e i profughi, insieme a molti volontari e religiosi». Al termine, ai bisognosi (oltre 300 è la stima) sarà offerto un tramezzino con una bevanda, sempre da parte del Papa.

