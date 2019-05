In vigore nuovi meccanismi di identificazione di minori non accompagnati vittime di tratta

Via ai nuovi meccanismi di identificazione dei minori non accompagnati vittime di tratta. «È entrato oggi in vigore il decreto che stabilisce meccanismi uniformi per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta: uno strumento importante sul piano delle garanzie e della promozione dei diritti dei minori», ha sottolineato la Garante per l’infanzia Filomena Albano ricordando l’entrata in vigore del decreto del Dpcm 10 novembre 2016, n. 234, che stabilisce meccanismi uniformi per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta.



La tratta colpisce “i vulnerabili tra i vulnerabili”

La garante dell’infanzia ha ricordato che la tratta è un fenomeno odioso, complesso, che colpisce i “vulnerabili tra i vulnerabili”, soprattutto i minori stranieri non accompagnati, che sono bambini e adolescenti senza adulti di riferimento, spesso in transito nel nostro Paese. «Sono loro - ha ricordato - il potenziale bacino di sfruttamento da cui attinge chi sfrutta e trae vantaggio dai flussi migratori». E proprio la determinazione dell’età, ha sottolineato, «è la condizione preliminare per garantire loro la necessaria tutela: non solo l’accoglienza ma anche una effettiva tutela processuale, legale, linguistica e culturale».

Si approvi rapidamente la legge in Senato

Il decreto garantisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione dei minori vittime di tratta, nel rispetto del principio dell'interesse superiore del minore. «Proprio a garanzia di questo principio - ha precisato la Garante - auspico che esso sia preso in considerazione per tutti i minori non accompagnati, non solo ai minori non accompagnati vittime di tratta, e che comunque si giunga il più rapidamente possibile all'approvazione di una legge organica in materia, con l'approvazione del disegno di legge attualmente all’esame del Senato».

Le nuove indicazioni

Il decreto, in otto articoli, individua «i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta vittima di tratta



e l'età del minore non accompagnato non sia accertabile da documenti identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse del minore, alla determinazione dell’età, se del caso mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche, attraverso una procedura multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate, che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore».







