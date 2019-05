Terremoto, oltre 11mila le persone assistite dalla Protezione civile

A oggi sono ancora 11.222 le persone assistite dalla Protezione Civile dopo le scosse di terremoto che hanno colpito l'Italia centrale ad agosto e ottobre. Di queste, sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile, 7.244 sono accolte nelle Marche, 2.387 in Umbria, 585 nel Lazio e 1.006 in Abruzzo. Un sostegno che diventa ancor più cruciale in questi giorni di gelo e neve, soprattutto per gli sfollati che in Umbria ancora vivono nelle tensostrutture e che da stasera saranno trasferiti negli alberghi. Intanto, oggi i terremotati di Arquata hanno trascorso una giornata di festa per la Befana grazie ai volontari del Progetto Agata Smeralda Onlus di Firenze. Erano presenti anche il commissario Vasco Errani e presidente delle Marche Luca Ceriscioli.

I numeri della Protezione civile

Delle oltre 11mila persone assistite, circa 9milasono ospitate in alberghi e strutture ricettive, di cui 3.271 sul proprio territorio e 5.726 lungo la costa adriatica e sul lago Trasimeno. Circa 900 persone sono invece negli appartamenti realizzati per i terremoti del passato in Umbria, nelle Marche e in Abruzzo, mentre sono quasi 300 i cittadini ospitati nel proprio comune in container, moduli abitativi prefabbricati rurali e camper allestiti dalla Protezione Civile. Un migliaio di persone, infine, si trova ancora in palazzetti e strutture allestite ad hoc nel proprio comune.

Befana per i terremotati a San Benedetto

Una messa, un pranzo per gli sfollati di Arquata ospiti degli hotel di San Benedetto, e poi la consegna dei doni della Befana a bambini e anziani e una tombolata. È la giornata diversa vissuta da circa 200 terremotati organizzata dai volontari del Progetto Agata Smeralda Onlus di Firenze.

Tutto si è svolto nell'oratorio della Chiesa di Sant'Antonio, dove - oltre a Errani e al presidente della Regione Ceriscioli - sono arrivati anche i sindaci di San Benedetto e Ascoli, Pasqualino Piunti e Guido Castelli, insieme ad assessori e consiglieri. Accanto al sindaco di Arquata, Aleandro Petrucci, anche il presidente della Onlus Mauro Barsi. «Quando abbiamo visto le immagini del terremoto del 24 agosto in tv - ha detto Barsi - abbiamo deciso di fare qualcosa per alcune delle località colpite, fra cui Arquata. Ci siamo sentiti con il sindaco, e Petrucci ha citato la tradizione del pranzo dell'Epifania in paese, che quest'anno rischiava di saltare'». Così, «in spirito di condivisione», i volontari del progetto Agata Smeralda hanno raggiunto le Marche.

Ancora attivo il numero solidale 45500

Intanto prosegue la raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma: attraverso il numero solidale 45500, recentemente riattivato per il progetto "Ricominciamo dalle scuole", è infatti possibile contribuire alla ricostruzione e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. A oggi sono stati raccolti 494mila e 284 euro.

L'iniziativa è promossa dalla Rai in accordo con il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione e con la collaborazione del Dipartimento della Protezione Civile.Tramite gli operatori Tim, Vodafone, Wind- H3G, Fastweb (solo rete fissa), Poste mobile, Clouditalia, Convergenze, CoopVoce, TwT e Uno Communications, fino al 29 gennaio sarà possibile donare due euro inviando un sms solidale o chiamando da rete fissa al 45500. Tutti i fondi raccolti, senza alcun ricarico, confluiranno nella contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione e saranno gestite secondo le modalità previste dal Protocollo d'intesa, attraverso la vigilanza da parte del Comitato dei Garanti. Superano i 7,9 milioni di euro, invece, le donazioni sul conto corrente bancario intestato alla Protezione Civile, sul quale è possibile donare tramite bonifici.

