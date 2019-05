Morto Lelio Lagorio, esponente Psi ed ex ministro della Difesa

È morto la notte scorsa a Firenze Lelio Lagorio. Era nato a Trieste 91 anni fa, ma fin da piccolo con la famiglia si era trasferito a Firenze. Socialista, per pochi mesi, nel 1965, fu anche sindaco di Firenze. Divenne poi il primo presidente della Regione Toscana, dal 1970 al 1978, e fu eletto per nove volte in Parlamento. Lagorio divenne anche ministro della Difesa, dal 1980 al 1983, e poi ministro del Turismo e dello Spettacolo, dal 1983 al 1986. Successivamente fu capogruppo del Psi alla Camera e al Parlamento europeo. Fu anche il primo socialista italiano eletto Vice-Presidente dell'Unione dei partiti socialisti della Comunità Europea (1990-1992).

La vicinanza a Piero Calamandrei

Lagorio, che lascia la moglie e due figlie, durante il regime fascista venne diffidato per azioni di contestazione nella scuola, e segnalato due volte all'Autorità. Dopo l'8 settembre, renitente al servizio militare della Repubblica sociale italiana, entrò in clandestinità. Finita la guerra si laureò in Giurisprudenza all'Università di Firenze, dove poi insegnò per nove anni diritto processuale civile come assistente di Piero Calamandrei, iniziando anche la carriera di avvocato prima di aderire al Psi e iniziare il suo lungo percorso politico. Secondo quanto comunicato dalla famiglia i funerali civili si svolgeranno in forma strettamente privata.

Il ricordo di Valdo Spini

Profonda commozione per la scomparsa di Lelio Lagorio è stata espressa oggi da Valdo Spini, che gli fu compagno di partito per un trentennio. «Scompare con Lelio Lagorio - ha detto l'ex vicesegretario del Psi, anche lui fiorentino- un uomo che ha dato molto alle istituzioni nel governo nazionale, alla Presidenza della Regione Toscana, come sindaco e vicesindaco del Comune di Firenze. Amava molto ricordare e lo voglio qui sottolineare, che era stato allievo di Piero Calamandrei, il grande giurista, uno dei padri della Costituzione italiana. Militante e dirigente del Partito Socialista Italiano, è stato uno dei protagonisti di quella pagina di storia della sinistra di governo che il Psi seppe rappresentare negli anni Ottanta del nostro paese».

