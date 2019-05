Ondata di gelo al Centrosud, altre tre vittime. Continuano le nevicate

Disagi per la chiusura della statale 17 in Abruzzo (foto ANSA/LATTANZIO)

Non accenna a placarsi l'ondata di gelo che ha messo in ginocchio gran parte del centrosud, con temperature a picco anche nel resto d’Italia, causando anche la morte nelle ultime ore di due persone. Un clochard polacco di 48 anni è morto per assideramento l’altra notte a Firenze, nei giardini del lungarno Santarosa, mentre un pensionato di 81 anni, Nando Molteni, è stato trovato senza vita a ridosso del fiume Bevera a Briosco, non lontano da casa sua, in Brianza. L'uomo, da tempo malato di Alzheimer, era scomparso nel tardo pomeriggio di ieri da casa sua a Capriano (Monza).

Un altro clochard è stato ucciso dal freddo a Milano il 5 gennaio scorso, ma la notizia è stata diffusa solo ieri.

Sale così a 8 il conto complessivo delle persone morte nelle ultime 72 ore, considerando anche i clochard trovati morti venerdì ad Avellino e Latina, l'indiano trovato cadavere in strada venerdì ad Aversa, la donna morta in Puglia

probabilmente per una caduta sul ghiaccio, il romeno malato di tubercolosi ritrovato nell'ex Standa di Messina.



Papa Francesco: a Roma dormitori aperti 24 ore

E per far fronte all’emergenza del gelo, il Vaticano per volontà di papa Francesco ha deciso di aprire le porte dei dormitori 24 ore, per stare al caldo anche di giorno. Per i senza dimora che non vogliono muoversi da dove stazionano di solito, l'Elemosineria apostolica dà in dono ai clochard di Roma sacchi a pelo resistenti fino a 20 gradi sotto zero. Il Vaticano mette a disposizione anche le auto dell'Elemosineria perché «chi non vuole spostarsi possa dormirci dentro la notte».

«In questi giorni di tanto freddo penso e vi invito a pensare a tutte le persone che vivono per la strada, colpite dal freddo e tante volte dall'indifferenza» ha detto stamattina il Papa dopo la recita dell'Angelus in Piazza San Pietro. «Purtroppo alcuni non ce l'hanno fatta - ha aggiutno - preghiamo per loro e chiediamo al Signore di scaldarci il cuore per poterli aiutare».

La neve ha creato particolari problemi in Abruzzo e Molise, per i trasporti e i collegamenti. Nelle prossime ore sono attese nuove nevicate, con un ulteriore abbassamento delle temperature e forti venti soprattutto sul versante adriatico e gran parte delle regioni meridionali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalla mattina di domani venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca su Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte.

Sulle stesse Regioni e sull’Abruzzo sono previste ancora nevicate e la persistenza di temperature molto basse che potranno determinare diffuse gelate.



«Si sta lavorando con il massimo impegno per ridurre e far fronte ai disagi che si stanno vivendo in buona parte d'Italia», ha detto il premier Paolo Gentiloni dopo

aver partecipato ad un incontro nella sede della Protezione civile a Roma, sull’emergemza maltempo.

Abruzzo: chiusa Ss 17 per incolumità pubblica

In Abruzzo rimane al momento confermato il codice rosso su tutto il tratto dell'autostrada A-14, con bufere di neve e della A-25 nel tratto Pescara-Sulmona. La Statale 17 - si legge in una nota della Regione - rimane chiusa al traffico dal km 118 al km 149. In codice rosso anche la Tiburtina km 186-km 216; la Statale 81 Piceno-Aprutina km 172-km 186; la Statale 80 Frentana dal km 50 al km 57, e la Statale 652 dal km 56 al km 60.



A Pescara oltre 2 metri di neve

Oltre due metri di neve nell'entroterra della provincia di Pescara, sul versante

pescarese della Majella. Strade bloccate e centri abitati isolati già dalla notte tra giovedì e venerdì a causa delle intense precipitazioni. Le situazioni più critiche a

Sant'Eufemia a Maiella e nella frazione di Roccacaramanico, a mille metri di altitudine: il paese è stato liberato nella notte, mentre la frazione è raggiungibile solo da poche ore.

Basilicata nel gelo, lunedì molte scuole chiuse

Gelo e freddo in Basilicata: nel corso della notte in molte zone della regione, in particolare nel Potentino, la temperatura è scesa a -10 gradi. Stamani le criticità maggiori sono causate dal ghiaccio e dal forte vento che ha creato cumuli di neve alti anche più di un metro. Difficoltà sono segnalate alla circolazione in alcune aree di Matera e della provincia, in cui la caduta di neve non è affatto frequente, soprattutto nel comprensorio murgiano, al confine con la Puglia. Oggi, in quasi tutta la Basilicata, le nevicate sono comunque meno intense rispetto agli ultimi due giorni, ma la presenza un po' dappertutto di ghiaccio ha già indotto molti sindaci lucani a disporre la chiusura delle scuole per lunedì (giorno previsto per la riapertura dopo le festività natalizie): la decisione dovrebbe riguardare anche il Comune di Potenza.

Puglia imbiancata, 2 metri tra Laterza e Matera

Sulla Puglia continuerà a nevicare anche domani, lunedì 9 gennaio: lo comunica la protezione civile

regionale precisando che “si attendono nevicate fino a quote pianeggianti e costiere nell'area centro-settentrionale con apporti al suolo generalmente moderati; e da deboli a moderati nei settori meridionali”.

A causa della neve che in molti punti ha superato i due metri di altezza un pullman con 25 turisti taiwanese è rimasto bloccato dall’altra sera sulla statale Appia, tra Laterza e Matera. Raggiunti dai soccorritori i passeggeri del bus risultano tutti in buone condizioni. Con loro ci sono anche alcuni automobilisti, anch'essi in buone condizioni, i cui mezzi viaggiavano sia davanti sia dietro l'autobus. Neve anche a Lecce e in numerosi comuni del Salento, dove era dal 2001 che non si vedevano scenari simili con le spiagge innevate. Nel Barese particolarmente difficile la situazione ad Altamura: il comune, a causa della neve, non è raggiungibile in alcun modo. Al momento sono interdette al traffico le Statali 100 e 96. Strade bloccate anche nelle zone dei comuni di Altamura, Santeramo, Cassano, Gioia del Colle. La A14 è percorribile con catene.

50 tir ancora bloccati su Ss Trignina

Restano fermi sulla Statale Trignina una cinquantina di Tir bloccati da giovedì scorso da una delle bufere di neve che si sono susseguite sulla statale

che collega il Molise all'Abruzzo. Tutti gli autotrasportatori, con staffette della Polizia Stradale di Isernia, sono stati recuperati e accompagnati negli alberghi di Isernia. Oggi, come si apprende dalle centrale operativa della Polstrada, torneranno ai loro mezzi per tentare di rimetterli in marcia, con l'ausilio dell'Anas, prima che peggiori ulteriormente la situazione meteorologica.

Si ghiaccia la cascata delle Marmore

È uno spettacolo piuttosto raro quello che ha regalato nelle ultime ore la cascata delle Marmore di Terni che, a causa del freddo intenso, in diversi punti l'acqua è ghiacciata, creando delle stalattiti. La temperatura - spiegano da 165 Marmore Falls, l'associazione che gestisce la cascata - è arrivata infatti a meno cinque gradi, formando i ghiaccioli in molti sentieri, dal cosiddetto balcone degli Innamorati alla specola del Belvedere superiore. La cascata rimane comunque aperta regolarmente ai visitatori,con alcune particolari attenzioni nei tratti più ghiacciati.

La Cascata delle Marmore di Terni, a causa del freddo intenso, in diversi punti l'acqua è ghiacciata, creando delle stalattiti (foto ANSA)

Appello dei medici agli anziani: non uscite

A causa del ghiaccio che si è formato sulle strade, gli ospedali, soprattutto al sud, stanno registrando un boom di accessi per fratture. È Claudio Cricelli

presidente della Simg, la società italiana di Medicina Generale, a riferirlo, lanciando un appello: «gli anziani non devono uscire di casa».

