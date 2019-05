Papa Francesco: «Il terrorismo si combatte con politiche sociali»

Il mondo è dilaniato da guerre, percorso dal terrorismo di matrice fondamentalista, e occorrono politiche di profonda coesione sociale che cerchino di eliminare le cause del dilagare dell'estremismo in nome della religione. Politiche che evitino, quindi, la disgregazione della società, specie in Europa.

Nel discorso annuale agli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede (sono 182 i paesi che intrattengono relazioni diplomatiche) Papa Francesco affronta il complesso delle molte crisi nel mondo – alimentate in buona parte dal traffico mondiale delle armi -, l'emergenza permanente dei migranti e mette l'accento in particolare sulla “sciagura umanitaria” della Siria, per la quale torna a chiedere un negoziato serio, e sulla preoccupazione profonda per gli esperimenti nucleari in Corea.

Religione a volte pretesto di violenza

Un discorso come da tradizione molto lungo e articolato, che racchiude la visione internazionale del Papa, che non è geopolitica nel senso tradizionale politico, ma è lo sguardo pastorale della sua Chiesa nel percorso della conversione pastorale. «Purtroppo, siamo consapevoli di come, ancor oggi, l'esperienza religiosa, anziché aprire agli altri, possa talvolta essere usata a pretesto di chiusure, emarginazioni e violenze. Mi riferisco particolarmente al terrorismo di matrice fondamentalista, che ha mietuto anche lo scorso anno numerose vittime in tutto il mondo: in Afghanistan, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Egitto, Francia, Germania, Giordania, Iraq, Nigeria, Pakistan, Stati Uniti d'America, Tunisia e Turchia. Sono gesti vili, che usano i bambini per uccidere, come in Nigeria; prendono di mira chi prega, come nella Cattedrale copta del Cairo, chi viaggia o lavora, come a Bruxelles, chi passeggia per le vie della città, come a Nizza e a Berlino, o semplicemente chi festeggia l'arrivo del nuovo anno, come a Istanbul», dice Francesco, che ricorda i fatti sanguinosi degli ultimi anni. «Si tratta di una follia omicida che abusa del nome di Dio per disseminare morte, nel tentativo di affermare una volontà di dominio e di potere. Faccio perciò appello a tutte le autorità religiose perché siano unite nel ribadire con forza che non si può mai uccidere nel nome di Dio.

Terrorismo frutto di grave miseria spirituale

Il terrorismo fondamentalista è frutto di una grave miseria spirituale, alla quale è sovente connessa anche una notevole povertà sociale. Esso potrà essere pienamente sconfitto solo con il comune contributo dei leader religiosi e di quelli politici. Ai primi spetta il compito di trasmettere quei valori religiosi che non ammettono contrapposizione fra il timore di Dio e l'amore per il prossimo. Ai secondi spetta garantire nello spazio pubblico il diritto alla libertà religiosa, riconoscendo il contributo positivo e costruttivo che essa esercita nell'edificazione della società civile, dove non possono essere percepite come contraddittorie l'appartenenza sociale, sancita dal principio di cittadinanza, e la dimensione spirituale della vita. A chi governa compete, inoltre, la responsabilità di evitare che si formino quelle condizioni che divengono terreno fertile per il dilagare dei fondamentalismi. Ciò richiede adeguate politiche sociali volte a combattere la povertà, che non possono prescindere da una sincera valorizzazione della famiglia, come luogo privilegiato della maturazione umana, e da cospicui investimenti in ambito educativo e culturale».

«Servono politiche sociali di integrazione vera»

In questo quadro il Papa ribadisce il proprio convincimento «che ogni autorità politica non debba limitarsi a garantire la sicurezza dei propri cittadini – concetto che può facilmente ricondursi ad un semplice “quieto vivere” – ma sia chiamata anche a farsi vera promotrice e operatrice di pace». Quindi servono politiche sociali di integrazione vera, che escludano spinte centrifughe spesso fomentate da forze politiche alla ricerca di facili consensi. «Un approccio prudente da parte delle autorità pubbliche non comporta l'attuazione di politiche di chiusura verso i migranti, ma implica valutare con saggezza e lungimiranza fino a che punto il proprio Paese è in grado, senza ledere il bene comune dei cittadini, di offrire una vita decorosa ai migranti, specialmente a coloro che hanno effettivo bisogno di protezione. Soprattutto non si può ridurre la drammatica crisi attuale ad un semplice conteggio numerico. I migranti sono persone, con nomi, storie, famiglie e non potrà mai esserci vera pace finché esisterà anche un solo essere umano che viene violato nella propria identità personale e ridotto ad una mera cifra statistica o ad oggetto di interesse economico».

«Tutti dovrebbero sentirsi costruttori e concorrenti al bene comune»

Per il Papa «il problema migratorio è una questione che non può lasciare alcuni paesi indifferenti, mentre altri sostengono l'onere umanitario, non di rado con notevoli sforzi e pesanti disagi, di far fronte ad un'emergenza che non sembra aver fine. Tutti dovrebbero sentirsi costruttori e concorrenti al bene comune internazionale, anche attraverso gesti concreti di umanità, che costituiscono fattori essenziali di quella pace e di quello sviluppo che intere nazioni e milioni di persone attendono ancora. Sono perciò grato ai tanti Paesi che con generosità accolgono quanti sono nel bisogno, a partire dai diversi Stati europei, specialmente l'Italia, la Germania, la Grecia e la Svezia». E aggiunge che gli stessi migranti non devono dimenticare che hanno il dovere di rispettare le leggi, la cultura e le tradizioni dei Paesi in cui sono accolti.

Centrale il ruolo dell’Europa

In questo quadro è centrale il ruolo dell'Europa, dove non mancano le tensioni: «La disponibilità al dialogo è l'unica via per garantire la sicurezza e lo sviluppo del continente. Accolgo pertanto con favore le iniziative volte a favorire il processo di riunificazione di Cipro – proprio oggi riprendono i negoziati –, mentre auspico che in Ucraina si prosegua con determinazione nella ricerca di soluzioni percorribili per la piena realizzazione degli impegni assunti dalle Parti e, soprattutto, si dia una pronta risposta alla situazione umanitaria, che rimane tuttora grave. L'Europa intera sta attraversando un momento decisivo della sua storia, nel quale è chiamata a ritrovare la propria identità. Ciò esige di riscoprire le proprie radici per poter plasmare il proprio futuro. Di fronte alle spinte disgregatrici, è quanto mai urgente aggiornare “l'idea di Europa” per dare alla luce un nuovo umanesimo basato sulle capacità di integrare, di dialogare e di generare, che hanno reso grande il cosiddetto Vecchio Continente».

