Salva banche, voucher, legge elettorale: gennaio intenso per politica e Parlamento

Archiviate definitivamente le Feste di Natale, il Parlamento riparte da Jobs Act, decreto banche e riforma della legge elettorale, temi caldi che renderanno politicamente incandescente un gennaio dal freddo record. Protagonista dell'agenda di inizio anno sarà la Corte costituzionale, che mercoledì 11 e martedì 24 gennaio si pronuncerà sui buoni lavoro (in particolare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi promossi dalla Cgil) e sui ricorsi pendenti contro alcuni punti dell'Italicum. Scintille potrebbero poi arrivare dal controverso decreto banche n. 237 di dicembre, che mette in campo una la rete di sicurezza pubblica per le banche in difficoltà.

Domani primi passi al Senato per il “Salva risparmio”

Il decreto banche prontamente ribattezzato “salvarisparmio”, dopo un passaggio fugace alla Camera, inizierà domani il suo cammino parlamentare in commissione Finanze al Senato. L'Aula di Palazzo Madama voterà anche per accordare la procedura di urgenza all'iter dei ddl (presentati da tutti i gruppi) che istituiscono una Commissione di inchiesta su Mps. Il governo conta su un approccio bipartisan sul decreto banche, ma alla Camera il capogruppo di Fi Renato Brunetta ha portato in Aula una mozione sul tema che impegna il governo a iniziative legislative più ampie (compreso il ritocco della riforma delle Popolari) su cui non c'è consenso da parte della maggioranza. Anche sulla mozione si voterà in settimana e un clima di dialogo o infuocato potrebbe influire sul confronto sulla legge elettorale.

Voucher, la parola alla Consulta

L'11 gennaio fari invece puntati sulla Consulta per la pronuncia sull'ammissibilità dei tre referendum abrogativi (in caso di via libera in programma tra il 15 aprile e il 15 giugno) della Cgil riguardanti il Jobs Act (reintegro per i licenziamenti illegittimi delle imprese), i voucher (abolizione completa) e la responsabilità e il controllo sugli appalti. L'Avvocatura dello Stato ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il referendum sul Jobs Act che non sarebbe soppressivo ma «manipolativo e propositivo». Ci sono invece pochi dubbi sull'ammissibilità degli altri due quesiti. La Corte si riunirà nelle stesse ore in cui il Parlamento in seduta comune proverà ad eleggere un giudice della Corte costituzionale in sostituzione di Giuseppe Frigo, giudice in quota centrodestra che a novembre ha lasciato in anticipo la Corte per ragioni di salute. Per i primi scrutini è richiesta la maggioranza dei due terzi: un quorum particolarmente elevato che è difficile raggiungere senza un accordo bipartisan. Sul fronte voucher, in Parlamento potrebbe far passi in avanti significativi il confronto per scongiurare la consultazione referendaria grazie ad una modifica s stretto giro della normativa. Sul tavolo, in particolare, il ddl di riforma del lavoro occasionale e accessorio del presidente dem della commissione Lavoro della Camera Cesare Damiano. Fermo da maggio, il ddl tornerà all'attenzione della commissione proprio l'11 gennaio, tutt'altro che una coincidenza.

Partita incerta per la riforma della legge elettorale

La partita del referendum si intreccia inevitabilmente con quella sulla riforma della legge elettorale, che dovrebbe garantire norme omogenee per Camera e Senato, condizione posta dal presidente Sergio Mattarella, per andare al voto anticipato in primavera, come auspicano renziani, Lega Nord e M5S. L'anticipo del voto avrebbe anche l'effetto di far slittare di un anno i referendum sul lavoro. Nelle ultime settimane il confronto tra i partiti per arrivare ad una riforma condivisa non è mai veramente partita stante le diversità di opinioni e l'attesa per la pronuncia della Consulta del 24 gennaio sull’Italicum, in particolare su premio di maggioranza, ballottaggio e candidature plurime. Il Pd al momento non ha una posizione ufficiale, divisa tra i renzianoi, disposti a revisionare l’Italicum anche sul fronte del ballottaggio, e minoranza del partito, che porpone un ritorno ai collegi e un premio di maggioranza alla coalizione. Il M5S chiede di andare al voto immediatamente con l’Italicum così come uscirà dall’esame della Consulta, mentre nel Centrodestra Forza Italia punta su un sistema proporzionale. Il Governo ha invece annunciato ufficialmente che non presenterà una sua proposte di riforma della legge elettorale, limitandosi a “favorire” il lavoro delle Camere. Per questo ha dirottato sia il decreto Milleproroghe sia il Salva-banche al Senato, evitando di “intasare” il calendario dei lavori della Camera nel caso si aprisse a breve uno spiraglio politico per la riforma dell'Italicum.

