Sul Sole 24 Ore: Speciale Moda24 dedicato a Pitti Uomo 91

Speciale Moda24 dedicato a Pitti Uomo 91

Pitti Uomo 91, la manifestazione che raccoglierà più di 1.200 marchi della moda uomo (da martedì 10 a venerdì 13 gennaio a Firenze) sarà il primo banco di prova per il made in Italy del tessile¬ abbigliamento nel 2017. Alle aziende e agli stilisti protagonisti di questa fiera ¬ che è diventata la più importante manifestazione mondiale del settore- Moda24 dedica lo Speciale Pitti Uomo 91 che sarà allegato a Il Sole 24 Ore martedì 10 gennaio. A Firenze sono attesi quasi 25mila buyer in arrivo da 104 Paesi in un mercato, quello dell'industria italiana della moda maschile, che vede ancora segnali d'incertezza. Secondo le stime Smi, il settore archivia il 2016 con una leggera crescita di fatturato (+0,9% a 8.982 milioni di euro) trainata dall'export (+1,9% a 5.768 milioni), che però sta perdendo slancio per effetto dei Paesi extraeuropei. Nello Speciale anche una guida agli eventi in città, dagli opening alle mostre, mentre una pagina è dedicata agli indirizzi da non perdere tra bar, ritrovi e hotel nel cuore di Firenze. Una pagina sarà inoltre dedicata alle novità del beauty e dell'eyewear.



Rimborso ai risparmiatori di Veneto Banca: l'accordo e le prospettive

I vertici di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza hanno alzato il velo sui termini della proposta di rimborso agli azionisti che hanno visto annullarsi il valore delle quote delle banche da loro acquistate: un'operazione da oltre 600 milioni che punta a risarcire i risparmiatori per circa il 15% dell'ammontare perduto. Sul Sole 24 Ore di martedì 10 gennaio i termini dell'accordo, le prospettive per i risparmiatori e per le due banche e il focus sui futuri nuovi aumenti di capitale che aspettano gli istituti veneti.

