Banche, ok di Camera e Senato alla Commissione d’inchiesta

Via libera di Camera e Senato alla Commissione d’inchiesta sulle banche.

La Camera - affermano le mozioni approvate in aula - dovrà adottare «ogni iniziativa utile» a costituire una commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento del sistema bancario italiano e sui casi di crisi finanziaria che hanno coinvolto alcune banche, che guardi «all'individuazione di eventuali responsabilità degli amministratori, al corretto ed efficace esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nonché all'analisi delle insolvenze che hanno contribuito a determinare tali crisi».



La commissione Finanze del Senato dal canto suo inizierà il 31 gennaio l'esame dei ddl per istituire la commissione d'inchiesta. Lo ha stabilito l'ufficio di presidenza. I tempi potrebbero essere modificati se l'aula di Palazzo Madama accordasse la procedura d'urgenza per il ddl richiesta da M5S, che sarà sottoposta domani al voto dell'assemblea domani.

La richiesta della commissione è contenuta un diverse mozioni, tra cui quella del Pd. Intanto, giovedì prossimo, con l'audizione ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, entrerà nel vivo il dibattito sul Dl banche, il cosiddetto "salvarisparmio". Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di martedì 24.

Commissione inchiesta, il Governo si rimette all'Aula

Il governo si rimette all'Aula della Camera sulla richiesta di una commissione d'inchiesta: lo ha comunicato all'Assemblea di Montecitorio il sottosegretario all'Economia, Pier Paolo Baretta. La commissione parlamentare di inchiesta viene prevista anche dai testi di Fi, Civici e innovatori, Sinistra Italiana, Lega e Ala.

Puntiamo a testo unico

«Puntiamo a presentare un testo unico», ha spiegato il presidente Mauro Maria Marino parlando del ddl sulla commissione d'inchiesta per le banche . Il senatore Pd ha detto ancora che presenterà, come relatore, una "proposta di sintesi" rispetto ai 13 Ddl depositati in Commissione sia dalla maggioranza che dall'opposizione che riguardano «tutto il sistema bancario», non solo Mps. L'esame del decreto salva-risparmio e del testo per istituire la commissione d'inchiesta sulle banche non dovrebbero quindi sovrapporsi, visto che la commissione punta a chiudere gli emendamenti al decreto proprio entro il 31.

Dl banche, giovedì audizione Padoan

L'esame del Dl salva-banche entrerà nel vivo in Senato da giovedì prossimo, 12 gennaio, quando inizierà un ciclo di audizioni in commissione Finanze con il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che verrà ascoltato intorno alle 14. La settimana successiva saranno ascoltati, martedì 17 Bankitalia e Abi e mercoledì 18 la Consob. Lo ha deciso l'Ufficio di presidenza della Commissione, come ha riferito al termine il presidente Mauro Maria Marino (Pd). Il senatore ha aggiunto che c'è stata la richiesta anche di ascoltare degli esperti, dei rappresentanti di Mps e della Commissione europea. L'Ufficio di presidenza ha inoltre fissato per le 12 di martedì 24 il termine per gli emendamenti. L'auspicio, ha riferito ancora Marino, è di concludere l'esame del Dl in Commissione prima di martedì 31.

Il calendario

Al momento il calendario prevede la presentazione della relazione conoscitiva sul sistema bancario il 17 gennaio. La relazione, propedeutica all'avvio di una commissione d'inchiesta, sarà poi votata il 25 gennaio e da questa, ha aggiunto Marino, si partirà per arrivare a un testo "di sintesi" delle 13 proposte già in commissione, che vanno dalla proposta di indagare sulla vicenda che ha portato alla risoluzione (con salvataggio via decreto a novembre 2015) di Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti, al 'caso' Mps, fino a quello del Banco Desio. La commissione d'inchiesta, ha chiarito Marino, non riguarderà solo singoli casi ma tutto il sistema.

Anche Pd chiede commissione inchiesta

In giornata è arrivata anche la notizia che anche il Pd chiederà la commissione d'inchiesta sulle banche. La nuova linea è emersa oggi alla vigilia della discussione alla Camera e al Senato delle mozioni. Secondo quanto si apprende, i dem chiedono nella mozione una commissione che accerti tra l'altro le responsabilità degli amministratori, degli enti di controllo e di vigilanza. Il Pd chiederà, a quanto si apprende, che la proposta per la commissione sia incardinata al Senato.

Brunetta (Fi): bene ok Pd, commissione sia bicamerale

«Giravolta Pd. Adesso arriva ok a Commissione d'inchiesta su banche. Bene, diciamo noi: che sia bicamerale e con presidenza a opposizione». Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. Proprio Brunetta è il firmatario della mozione con cui Forza Italia ieri alla Camera ha chiesto una commissione d'inchiesta per «fare chiarezza su Monte dei Paschi ma non solo - scrive il capogruppo Fi - anche su tutti i provvedimenti del governo Renzi, nei suoi mille giorni, sul sistema bancario. Provvedimenti disastrosi che hanno distrutto le nostre banche».

Bene educazione finanziaria in mozione Pd

«Esprimo il più vivo apprezzamento per l'integrazione alla mozione del Pd sull'istituzione della Commissione bicamerale d'inchiesta nel punto in cui si prevede l'impegno del Governo 'a promuovere la diffusione dell'educazione finanziaria per aumentare la consapevolezza da parte dei cittadini degli strumenti e dei servizi finanziari e la capacita' di misurazione dei profili di rischio e di rendimento associati con le diverse tipologie di prodotti offerti'». Lo afferma Maurizio Bernardo, presidente della Commissione Finanze della Camera, sottolineando che «è indifferibile l'esigenza di informare i risparmiatori e gli investitori e formare gli addetti del comparto creditizio che offrono tali prodotti sul mercato».

Nencini (Psi): sì a commissione

«Abbiamo presentato molti mesi fa il disegno di legge per istituire una commissione d'inchiesta sulle banche - dice Riccardo Nencini,

segretario del Psi - ecco l'occasione per formarla. Qui e ora. I socialisti naturalmente la voteranno. E siccome lo Stato mette un pacco di soldi per ricostituire il capitale di MPS, è bene conoscere quali sono stati i soggetti con importi più significativi che non hanno onorato il loro debito».





