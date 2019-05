L'agenda sui migranti della chiesa italiana

Il Papa si è tenuto “ad interim” la delega sui migranti. È l'unico portafoglio che gestisce direttamente Francesco, e questo già significa molto. I migranti - e i rifugiati - è da tempo il tema forte della pastorale cattolica, sia nel mondo (assieme alla pace) che in Italia. Per la Cei l'assistenza ai migranti è una delle voci di maggior impegno, sia economico che “politico”, e non da oggi. La giornata mondiale di domenica prossima che la Chiesa dedica a chi fugge dalle proprie terre quest'anno e concentrata sui minori.



Nell'ultimo Rapporto immigrazione Caritas e Migrantes, si rileva che sono 1.085.274 i minori immigrati presenti in Italia al 1 gennaio 2016 (pari al 21,6% del totale degli stranieri). 104.056 sono nati in Italia nel 2014 da almeno un genitore straniero e 75.067 (38.664 maschi e 36.403 femmine) da entrambi i genitori stranieri, con un calo a 72.000 nel 2015.

Secondo l’Istat, sebbene il numero abbia iniziato progressivamente a ridursi (- 2.638 nascite in meno rispetto al 2013), è rimasto stabile in termini di incidenza percentuale ( 14,9%). Cifre che mettono in luce l'importanza del fenomeno e la necessita' che sia affrontato come un elemento di “politica” a lungo termine e non come spauracchio elettorale populista. La Cei, con il segretario generale Nunzio Galantino, chiede permessi di soggiorno umanitari, specie per chi ha iniziato un percorso di scolarizzazione o di partecipazione a lavori socialmente utili: una proposta che vuole proprio “ripartire dalla legalita'”.



L’obiettivo è l'integrazione, un modello vincente quando attuato con lungimiranza (come in Svezia, spesso citata anche dal Papa) e che per la Cei - che quest' anno eleggerà dopo dieci anni un nuovo presidente - rappresenta il cuore della propria “agenda”, ormai riscritta rispetto a quella di qualche anno fa concentrata in massima parte sui valori cosiddetti “non negoziabili” (che pure restano, ma con molta meno enfasi).

© Riproduzione riservata