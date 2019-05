L’Osservatore Romano lancia la nuova edizione settimanale

il giornale in lingua italiana esistente pi antico, anche se non italiano, ma della Santa Sede, il governo del piccolo stato del Papa. l'Osservatore Romano, nato nel 1861 (tre mesi dopo la nascita del Regno d'Italia), che ha lanciato la nuova edizione settimanale, che ha ormai 70 anni. Una novit nella continuit, ha commentato monsignor Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato, che ha partecipato alla presentazione in sala stampa vaticana (era la prima volta che ci entrava, lui che il “numero tre” dopo il Papa e il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato) insieme al prefetto della Comunicazione, mons. Dario Edoardo Vigan, e il direttore dell'Osservatore, Giovanni Maria Vian.



Novit nella continuit

Sono venuto per rallegrarmi per questa novit editoriale, la cui responsabilit, l'indirizzo politico dipende dalla Santa Sede e in particolare dal Sostituto. Sono venuto per rallegrarmi e complimentarmi per la nuova veste del settimanale, varata in occasione del 70 anno di pubblicazione del giornale vaticano. Quella di oggi, per Becciu, una scelta all'insegna della novit nella continuit, che una costante della Chiesa, che sa cogliere i momenti giusti per proporsi con delle novit.



Una sfida: insistere sul cartaceo andare controcorrente

La nuova edizione settimanale - che si innesta nel processo di riforma della Curia e in particolare dei media - anche una sfida, perch insistere sul cartaceo oggi andare controcorrente: ci piace andare on line, ma anche sederci in poltrona con un bel caff e leggere il giornale. Vian ha ricordato che alle molte edizioni - quotidiana, settimanali, mensile, e la fruibilit gratuita online - dell'Osservatore in molte lingue partecipano 50-60 persone, tutti in Vaticano.

