Sicurezza, Gabrielli: stretta su spaccio e prostituzione

Stretta sullo spaccio e la prostituzione di strada, ricorso alle più moderne tecnologie di videosorveglianza, misure contro il danneggiamento del patrimonio urbano, più presidi di polizia in periferia. Questi alcuni degli interventi normativi allo studio del Viminale che confluiranno in un provvedimento sulla sicurezza urbana. Delle misure ha parlato il capo della Polizia Franco Gabrielli nel corso dell'audizione davanti alla Commissione

d'inchiesta sulle periferie.

Potere di emanare ordinanze ai sindaci

«Abbiamo una regressione generale dei delitti in tutte le 14 aree metropolitane italiane - ha sottolineato Gabrielli - ma purtroppo questi dati sulla sicurezza reale non vanno di pari passo con la sicurezza percepita». Ecco perché è necessario, secondo il capo della polizia, passare dal «tradizionale modello di controllo del territorio a quello di un territorio sotto controllo». Per attuare questo passaggio sono allo studio una serie di misure, che confluiranno in un pacchetto normativo che prevede, tra l'altro, il potere di emanare ordinanze per i sindaci. Innanzitutto, dice Gabrielli, «un ricorso alle più moderne tecnologie di sorveglianza per tenere sotto controllo gli spazi urbani». E ancora, una «azione più energica per contrastare lo spaccio e ridimensionare la prostituzione in strada», lotta all'abusivismo commerciale e misure contro il danneggiamento del patrimonio urbano. Si lavorerà molto anche con l'obiettivo di mettere in campo tutte le “sinergie” possibili per una «sicurezza integrata». Ci sarà poi un rafforzamento dei presidi delle forze di polizia nelle periferie, un lavoro che è già

iniziato a Roma. «La sicurezza - la conclusione - non è scissa dalla visibilità delle forze di polizia» e dunque è fondamentale «attualizzare la rete di presidi, per garantire una distribuzione più omogenea anche nelle nuove periferie».

I militari? «Controllo del territorio alla Polizia»

Una polemica «abbastanza stucchevole» quella dei militari sì o no in strada. «Credo che i militari siano importanti nel presidio di alcune strutture, ma il controllo del territorio è qualcosa che attiene alle forze di polizia, perché il controllo del territorio è qualcosa di più complesso del presidio. Noi siamo riconoscenti a tutti quelli che concorrono al controllo del territorio» ribadisce ancora Gabrielli. Più che la carenza di organici, preoccupa l'invecchiamento degli agenti di polizia, la cui età media si aggira sui 48-51 anni. «Rispetto al 1989, quando gli effettivi in polizia erano 117mila oggi siamo a 99mila, con un

calo medio del 15% e stiamo lavorando insieme a Palazzo Chigi per rivisitare tutti i presidi di polizia, uscendo dalla logica del singolo presidio e della singola forza di polizia. Ma la senilizzazione del personale - ha sottolineato - è un tema che incide ancora di più. C'è stata una stagione in cui si è pensato che i poliziotti erano troppi e si sono cartolarizzate le scuole. Così ora nelle questure la media degli operatori è di 48-51 anni: vuol dire che mandiamo sulle volanti anche persone di 54-55 anni, che hanno velocità di reazione diverse rispetto

ai giovani».

Anci: ora si approvi il testo della legge

Congratulazioni al capo della polizia e ringraziamenti a tutte le forze dell'ordine impegnate sui territori dall’Anci. «I dati sulla diminuzione dei reati nelle grandi città e nelle periferie italiane, illustrati oggi in Commissione parlamentare da Franco Gabrielli, ci danno fiducia rispetto alla missione di rilanciare, riqualificare e rendere più sicure le nostre città», commenta il presidente del Consiglio nazionale dell'associazione dei Comuni e sindaco di Catania, Enzo Bianco. «I sindaci continuano a essere impegnati e rinnovano la propria disponibilità a tutti gli organi dello Stato centrale a lavorare in sinergia per

garantire i più alti livelli di sicurezza - reale e percepita - ai cittadini. Per questo siamo già all'opera con gli investimenti delle risorse messe a disposizione dal Governo per le periferie, e per questo chiediamo ancora una volta la rapida

approvazione del disegno di legge sulla sicurezza urbana, il cui testo è già stato concordato tra Anci e Viminale».

