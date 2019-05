Terremoto, Martina: «A febbraio prima tranche di aiuti diretti agli allevatori»

Arriverà a febbraio la prima tranche degli degli interventi per aiuti diretti per le aree dell'Italia centrale colpite dal sisma: «11 milioni di euro agli allevatori danneggiati dal terremoto, che completano e irrobustiscono una strategia che abbiamo messo in campo dal 24 agosto, quando abbiamo anticipato le risorse della Pac per dare liquidità alle aziende agricole''. Lo ha annunciato il ministro

per le Politiche agricole Maurizio Martina, a margine di un incontro presso la sede della Regione Marche, presenti il governatore Luca Ceriscioli, Vasco Errani e Fabrizio Curcio. «Il raggio di azione degli strumenti messi a fuoco per l'emergenza terremoto - ha aggiunto Martina - è assolutamente nuovo, è molto più forte e radicale degli interventi impostati per emergenze precedenti».

Curcio: a breve ordinanza per deroghe sul paesaggio

Il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio ha annunciato che a breve sarà pronta l’ordinanza che prevede deroghe alle normative paesaggistiche e ambientali per l'installazione di moduli abitativi, stalle mobili o container per lo stoccaggio del fieno per gli allevatori colpiti dal terremoto. «Gli allevatori sono tra le categorie che più hanno sofferto per le difficoltà del non potersi spostare - ha spiegato -. È una situazione di complessità generale perché anche il maltempo che sta colpendo l'Italia sta ponendo delle difficoltà. Noi, come Protezione civile, commissario, Regione abbiamo messo in campo una serie di strumenti. L'importante - ha sottolineato - è fluidificare queste procedure: rendere le persone edotte sulle possibilità che già esistono. Credo che mai come oggi queste regole siano state fluide: esistono ordinanze che consentono al singolo produttore non solo di procedere in materia autonoma, ma addirittura di acquisire materiali per completare la propria filiera».

A Norcia prime casette di legno

A Norcia arrivano le prime casette in legno. Saranno assegnate a chi ne ha fatto richiesta in seguito al terremoto del 24 agosto (sono esclusi, quindi, gli sfollati post sisma 30 ottobre). Molte le abitazioni che vennero dichiarate inagibili dopo la prima scossa, tanto da indurre l'amministrazione comunale a ordinare poco meno di 90 casette per far fronte all'emergenza nel capoluogo e altre 17 per la frazione di San Pellegrino. Dopo l'assegnazione potranno essere utilizzate nell'arco di pochi giorni, «forse in un paio di settimane al massimo», ha detto il vicesindaco di Norcia, Pierluigi Altavilla. Le casette sono state costruite a ridosso delle mura del centro storico di Norcia e sono di due tipologie: da 40 e 60 metri quadrati.

In ritardo le stalle per Amatrice

Intanto il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, denuncia i ritardi nella città.

«È la cronaca di un disagio annunciato, siamo a mille metri. Era stata fatta una gara da parte della Regione per le stalle provvisorie, purtroppo su 52 stalle 25 sono state cantierate e 27 no», ha affermato ieri ai microfoni di Radio Cusano Campus.

