Tris di decreti per la ripresa dei lavori: banche, Sud e milleproroghe

Dopo venti giorni di vacanza e un cambio di Governo, benché fotocopia di quello di Matteo Renzi, deputati e senatori tornano al lavoro e ai loro scranni. Non senza qualche fatica legislativa in più da smaltire. A cominciare dai tre decreti targati Gentiloni di fine anno: banche, Sud e l'immancabile milleproroghe che tutti i capi dello Stato deprecano, ma che poi arriva sempre puntuale per San Silvestro. Tre decreti che cominciano già da questa settimana il loro cammino parlamentare: quello sulle banche sicuramente sotto stretta osservazione da parte di tutti i partiti, quelli sul Mezzogiorno e sulle proroghe, pure, magari per cercare di agganciare vagoncini utili ai territori dei dei singli parlamentari. Per il Governo sarà un primo esame: dovrà cercare di tenere ferma la barra, per non debordare sui conti e non fare regali a nessuno.



In attesa della pronuncia della Corte costituzionale sul referendum Jobs act

Ma la ripresa dei lavori parlamentari sarà scandita anche da altri appuntamenti e dal tentativo di rilanciare le tante leggi al palo. Ma col sottofondo sempre più rumoroso delle attese pronunce ormai imminenti della Corte costituzionale: la prima – l'esame inizierà già mercoledì 11 - è la decisione sull'ammissione o meno a referendum abrogativo del Jobs act; la seconda – e politicamente più dirompente – è attesa invece da martedì 24 e riguarda l'Italicum. Quella legge elettorale che poi è la cartina di tornasole dei destini e della durata della Legislatura. Il nodo politico cruciale dei prossimi mesi.





Cinque proposte per modificare il lavoro accessorio

Oltre ai tre nuovi decreti legge, la settimana parlamentare riapre tra l'altro con due appuntamenti legati entrambi al lavoro. In commissione alla Camera riparte l'esame delle 5 proposte di legge (tra cui quella di Cesare Damiano) di modifica alla disciplina del lavoro accessorio, voucher inclusi. Mentre martedì mattina l'aula del Senato ascolterà l'informativa del ministro Poletti sulle infelici frasi nei confronti dei giovani emigrati all'estero in cerca di occupazione. Di leggi, peraltro, neanche a parlarne. Almeno per il momento.

I provvedimenti in cantiere

Per i parlamentari è il tempo di prendere le misure della situazione politica e di calcolare le chance di successo dei provvedimenti che stanno più a cuore , o di fallimento di quelli che devono mai diventare legge. Col Governo di mezzo, naturalmente. E il tempo che la Legislatura avrà davvero davanti, a seconda della date delle elezioni. Più si andrà avanti, più la cascata di nuove leggi sarà probabile. Anche se almeno un minimo di buon senso, anzi di vero e proprio senso di dignità, non guasterebbe: basta pensare alle leggi non fatte come il delitto di tortura, il diritto di cittadinanza, il contrasto a omofobia e transfobia. O le leggi rimaste ancora un flop: processo civile e penale con l'allungamento della prescrizione dei reati, la legge sulla concorrenza (collegata alla manovra per il 2015), il conflitto d'interessi e la class action, il Jobs act per i lavoratori autonomi oil contrasto alla povertà. Chissà se una su mille ce la farà.



Minicalendario

Disciplina del lavoro accessorio

In commissione alla Camera da mercoledì 11

Decreto sulle banche

Sarà assegnato in commissione al Senato da martedì



Decreto milleproroghe

Sarà assegnato in commissione al Senato da martedì

Jobs act per i lavoratori autonomi

In commissione alla Camera da martedì con audizione di Confindustria e sindacati

Responsabilità professionale e assicurazione delle professioni sanitarie

In aula al Senato da martedì 10



Trial clinici

In commissione alla Camera da martedì 10

Reati contro la pubblica amministrazione

In commissione al Senato da martedì 10



Disciplina delle crisi d'impresa e dell'insolvenza

In commissione alla Camera da martedì 10





