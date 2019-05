Dalle banche ai voucher, i dossier aperti in Parlamento

La crisi delle banche e il caso Mps, i voucher e la disciplina del lavoro accessorio, il decreto sul Mezzogiorno, la giustizia, la concorrenza. Incalzato dall'incertezza politica sulla sua durata, il Parlamento tenta a fatica di aprire e di chiudere il più velocemente possibile i numerosi e complicati dossier aperti anche da lungo tempo sui suoi tavoli. Ma con mille occhi puntati su quello che si conferma l'appuntamento clou: la pronuncia della Consulta tra 1 settimana sull'Italicum.



Le Camere cercano di forzare i tempi

Intanto le Camere cercheranno da oggi di forzare i tempi per quello (e per quanto) sarà loro possibile. Un compito che da questa settimana diventa più evidente e che diventa di giorno in giorno più urgente. Da una parte perché il via libera della Corte costituzionale al referendum sui voucher impone di decidere se e in quali tempi arrivare eventualmente a una modifica della legge, anche se non sarà facile scansare l'eventuale consultazione popolare entro giugno: intanto si lavora alla Camera, in commissione, mentre il Governo mette a punto le sue proposte.

Legge elettorale, si attende la Consulta

Ma ormai i fari sono accesi sulla Consulta e su quel martedì 24 gennaio che è cerchiato in rosso su tutte le agende. La riforma della legge elettorale sarà la chiave politica delle prossime settimane e mesi a venire, in base alla quale si capiranno le sorti e la durata in carica che ancora residuerà per la legislatura. Ed è appunto intorno alla legge elegge elettorale che si giocheranno anche i destini di tutte le leggi che aspettano di uscire dal limbo nel quale sono finite anche da tempo. Provvedimenti che il più delle volte fermi al Senato. Dal quale domani, in Conferenza dei capigruppo, potrebbero arrivare le prime risposte per parecchi provvedimenti. La decisione traccerà la rotta almeno per 4 provvedimenti: legge sulla concorrenza, processo civile e processo penale, misure per contrastare la povertà.





Mini calendario

Decreto sulle banche

In commissione al Senato da martedì 17. Previste audizioni di Bankitalia, Abi, Bce, Mps

Commissione d'inchiesta sulle banche

In commissione al Senato da martedì 17



Decreto sul Mezzogiorno

In commissione alla Camera da martedì 17



Decreto sulle proroghe di termini

In commissione al Senato da martedì 17



Ristorazione in abitazioni private

In aula alla Camera da lunedì 16



Reati contro la Pa

In commissione al Senato da martedì 17



Contrasto alla povertà

In commissione al Senato da mercoledì 18

