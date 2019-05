La Juve perde, ma domina il campionato più brutto del mondo

Non facciamoci inutili illusioni (se non siamo tifosi bianconeri) e non sprofondiamo nel panico (se invece lo siamo): la sconfitta della Juventus a Firenze (2-1) non riapre il discorso campionato. Non lo fa per molti e buoni motivi. Il primo è che la Vecchia Signora, che pure guida la classifica provvisoria con un solo punto di vantaggio sulla Roma, deve ancora recuperare la gara esterna contro il Crotone. Una vittoria la riporterebbe a quattro punti di vantaggio, tenendo a distanza di sicurezza le inseguitrici. Quattro punti possono sembrare pochi, dopo anni in cui ci siamo abituati a misurare i distacchi in doppia cifra, ma in realtà costituiscono e hanno sempre costituito un tesoretto importante per chi guida la cassifica.

Secondo: la Juventus ha di fatto due squadre, grazie a una rosa senza pari nel nostro Paese. Con la prima è favorita per lo Scudetto; con la seconda, se potesse schierarla, arriverebbe tranquillamente in Champions. Si facciano sotto i rivali, se ci riescono...

Terzo motivo: nella nostra povera Serie A la sconfitta è diventata quasi una regola. Una volta, quando parlavamo del nostro campionato come del «campionato più bello del mondo», quattro sconfitte erano considerate il limite da non valicare per vincere il titolo di campioni d’Italia. La Juventus a quattro c’è già arrivata, e non è del tutto azzardato pensare che prima del termine del girone di ritorno possa lasciare per strada ancora qualcosa, ma le rivali hanno fatto anche peggio soprattutto per colpa dei pareggi: la Roma ha perso quattro gare, ma ne ha pareggiate due. Il Napoli è stato sconfitto solo tre volte, ma ha lasciato sul campo un mare di punti per colpa di ben cinque pareggi. Che, come abbiamo imparato da tempo, con la regola dei tre punti equivalgono di fatto a una sconfitta.

La Juventus ieri sera ha fatto una gara sbagliata, può capitare: così come può capitare che Dybala (purtroppo per lui è recidivo dopo la Supercoppa italiana) sbagli un gol praticamente fatto. Può capitare, ma la storia degli ultimi mesi ci dice che non è la regola. Mentre è la regola che le inseguitrici lascino punti per strada proprio quando dovrebbero dimostrare di essere pronte al salto di qualità. E, purtroppo per loro, hanno anche una certa tendenza a farlo in occasione degli scontri diretti, come è successo proprio alla Roma.

Tra alti e bassi la Juventus sta comunque dominando quello che è diventato il campionato più brutto del mondo, almeno se consideriamo come mondo l’elenco dei tornei nazionali più importanti. La qualità è bassissima: prova ne sia la pessima figura in Europa League delle nostre squadre, che invece dovrebbero dimostrare al di là della Champions la bontà di un intero movimento. Che una volta vedeva le cosiddette provinciali creare più di un problema alle grandi, mentre oggi con pochissime eccezioni (Atalanta su tutte) assistiamo alla recitazione del ruolo di vittime sacrificali.

Torno a ripetere quanto detto a inizio campionato: la Juventus può rischiare di perdere lo Scudetto solo facendo molta strada in Champions, lasciandosi distrarre da un obiettivo inseguito moltissime volte e raggiunto pochissime. Peraltro, per come giocano in questo momento le grandi d’Europa è giusto dire che si tratta di un sogno non impossibile. A patto, a mio avviso, di non incrociare il Real Madrid prima della finale: gli uomini di Zidane giocano grossomodo come i bianconeri, senza dare l’impressione di fare grandissime cose per colpire non appena al’avversario commette un errore. E quando si incontrano due squadre con questa caratteristiche, soprattutto con un doppio scontro di andata e ritorno, finiscono per prevalere gli uomini migliori. In una gara secca, invece, può succedere di tutto.

E tornando alla nostra Serie A, di partite secche non ce ne sono...

Come sempre, buon campionato a tutti.

