M5S, consensi al top ma movimento nel caos

La vittoria del No al referendum costituzionale sulle riforme, che ha portato l'ex premier Matteo Renzi alle dimissioni, poteva essere il volano per il Movimento Cinque Stelle, la forza anti-sistema che ormai è il primo partito italiano, secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. Segno che gli italiani continuano ad avere fiducia nella carica di novità rappresentata dal M5S. Che però paradossalmente nasconde al suo interno le minacce che potrebbero fargli rischiare l'implosione. Gettando al vento il consenso “capitalizzato” finora. Per capire quante e quali sono le tensioni è utile ripercorrere le ultime vicende.

Le tentate nozze con i liberali di Alde

La scintilla più recente è scoccata a Strasburgo: i vertici dei Cinque Stelle – in primis Davide Casaleggio, erede di Gianroberto, cofondatore del Movimento insieme al comico Beppe Grillo – hanno condotto in gran segreto una trattativa per lasciare il gruppo Efdd, in cui gli eurodeputati sedevano con l'Ukip di Nigel Farage, per entrare nei liberali di Alde. Una giravolta da funamboli – dagli acerrimi nemici dell'Ue e dell'euro agli europeisti più convinti – dettata dal tentativo di accreditarsi presso le cancellerie europee e di ritagliarsi un ruolo a Bruxelles che, restando insieme ai fautori di Brexit, sarà destinato a indebolirsi.

La porta in faccia da Verhofstadt

Il matrimonio sembrava fatto, con tanto di preaccordo firmato il 4 gennaio. Domenica 8 gennaio, sul blog di Grillo, il passaggio in Alde è stato messo ai voti e ratificato lunedì scorso con il 78,5% dei 40mila partecipanti alla votazione (su 135mila iscritti certificati). Peccato che non soltanto gli attivisti, ma anche i parlamentari e persino la gran parte dei 17 eurodeputati grillini fossero completamente all'oscuro della trattativa, di cui si era occupato soltanto il co-capogruppo in Efdd, David Borrelli, braccio destro di Casaleggio jr e cogestore della piattaforma Rousseau, il cuore digitale del Movimento. Peccato anche che il giorno stesso il leader dei liberali, l'ex premier belga Guy Verhofstadt, abbia comunicato il “no” del suo gruppo rimangiandosi l'intesa: «Rimangono differenze fondamentali sulle questioni europee chiave». Francesi, tedeschi e nordici si sono opposti all'idea di accogliere nella grande famiglia del liberalismo europeo un Movimento che fa della lotta alla moneta unica la sua bandiera e che propone di indire in Italia un referendum consultivo per uscire dall'euro.

Il ritorno in Efdd alle condizioni di Farage

Davanti alla doccia gelata, i vertici e la comunicazione Cinque Stelle hanno deciso di trincerarsi dietro la retorica anti-sistema: «L'establishment ha deciso di fermare l'ingresso del MoVimento 5 Stelle nel terzo gruppo più grande del Parlamento Europeo». Ma stavolta, almeno all'interno, ha funzionato pochissimo. Anche perché la porta sbattuta in faccia dai liberali ha avuto un prezzo: tornare da Farage (l'alternativa era passare al gruppo dei non iscritti, perdendo 168mila euro di fondi) e accettare le sue condizioni, tra cui il ridimensionamento dei ruoli di coordinamento dei pentastellati e il rafforzamento del programma anti-euro e anti-immigrazione. Indicazioni subito raccolte da Grillo con un post sul blog riassuntivo delle posizioni su moneta unica e immigrati, cui è seguito un ulteriore puntello sulla politica estera: il M5S ha proposto di indire anche un referendum per l'uscita dell'Italia dalla Nato, accusata di portare avanti una «immonda strategia della tensione» nei confronti della Russia. Con tanto di endorsement per Putin e per Trump.

I nuovi addii e il caso della penale

Il caso Europa ha fatto però divampare malesseri che da tempo covavano sotto la cenere. Due eurodeputati hanno abbandonato il Movimento criticandone duramente la gestione verticistica: Marco Affronte è passato ai Verdi, Marco Zanni all'Enf con Matteo Salvini della Lega e Marine Le Pen del Front National. Due approdi opposti che rivelano la natura “liquida” del M5S, cresciuto conquistando consensi tra i delusi di destra e di sinistra. Grillo ha ricordato ai fuorisciti il codice di comportamento degli europarlamentari chiedendo il pagamento della penale di 250mila euro prevista in caso di gravi inadempienze. «Quella è carta straccia», ha replicato Affronte.

La rendita del M5S? La disaffezione verso gli altri

Altri addii non sono esclusi e anche a Roma il clima è tesissimo, tanto che Grillo è atteso nella capitale forse già domani. Monta il malcontento verso la leadership di Casaleggio, cresce la rabbia degli “ortodossi”, che invocano il ritorno al Movimento “orizzontale”. Come dimostra l'intervista di ieri di Maria Latella a Roberto Fico a SkyTg24: il presidente della commissione di Vigilanza Rai ha definito “un altro errore” il tentato passaggio con i liberali in Europa. Ed è a rischio la tenuta giuridica delle regole interne dei Cinque Stelle, compresi i vari codici etici con penali (l'11 gennaio il tribunale civile di Roma si è riunito per decidere sulla legittimità di quello siglato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e la decisione potrebbe arrivare tra oggi e mercoledì). Lo stesso regolamento e il “non statuto” varati a ottobre sono stati già impugnati. Tra la difficoltà di formare una classe dirigente all'altezza, le grane locali - a Palermo, scottato dall'inchiesta firme false, il Movimento perde pezzi - e la fragilità dell'impianto organizzativo interno, la scalata al governo nazionale potrebbe rivelarsi impresa più difficile del previsto. A meno che la disaffezione degli italiani verso i partiti tradizionali non sia più forte di qualsiasi errore, anche grossolano, dei grillini. Al momento, questa è la vera rendita del M5S.

© Riproduzione riservata