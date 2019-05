Confindustria e Bdi: rafforzare corporate banking in Italia, Germania e Ue

Confindustria e Bdi, l’Associazione di rappresentanza dell'industria tedesca hanno definito un Position Paper congiunto sul rafforzamento del corporate banking in Italia, in Germania e nella Ue. Il documento parte dal presupposto che, tra i principali ostacoli alla crescita economica nell'Eurozona, vi è la carenza di finanziamenti, che limita gli investimenti e ostacola l’innovazione e lo sviluppo delle imprese. «La finanza - si legge nella nota congiunta - è una leva strategica per tornare a crescere ed essere competitivi. Il canale bancario è essenziale e va rivitalizzato. Accanto a ciò occorre favorire l'accesso delle imprese ai mercati finanziari e dei capitali».



Mettere fine all’incertezza normativa

Confindustria e Bdi hanno condiviso alcune priorità. Il primo punto è «mettere fine all'incertezza normativa evitando un'ulteriore stretta regolatoria». Il quadro normativo, hanno sottolineato le due associazioni di industriali, «deve essere coerente e trovare il giusto equilibrio tra l'ottenimento della stabilità finanziaria e il favorire il finanziamento dell'economia reale, anche al fine di non spiazzare gli effetti positivi sul credito della politica monetaria espansiva. I numerosi regolamenti post-crisi non hanno raggiunto questo equilibrio».





Completare l’Unione bancaria

Altro punto fondamentale è «completare l’Unione Bancaria, cruciale per spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano nazionale e per preservare il mercato unico dei servizi finanziari». Per Confindustria e Bdi è essenziale, oltre a un funzionamento efficiente del Meccanismo di vigilanza unico e del Meccanismo unico di risoluzione, la tempestiva creazione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi per proteggere i depositanti (fino a 100 mila euro).



Ridurre lo stock di non performing loans che grava sui bilanci delle banche

Altro punto rilevante è ridurre, a livelli sostenibili e in un lasso ragionevole di tempo, lo stock di non performing loans che grava sui bilanci di diverse banche. «L’ampia gamma di misure adottate in Italia dal 2015 per affrontare il problema sofferenze - si legge nella nota - è stata utile per fermare l'incremento dei prestiti deteriorati, ma non ancora sufficiente a ridurre lo stock».



No a un’applicazione restrittiva delle regole sugli aiuti di Stato

È poi necessario «scongiurare il rischio che un'applicazione restrittiva delle regole sugli aiuti di Stato alle banche e della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche - pur mirando a una migliore governance e a salvaguardare i contribuenti - generi, in un sistema integrato come quello europeo, effetti negativi in tutta l'area». Le recenti misure adottate dal Governo italiano per risolvere le crisi di alcune specifiche istituzioni finanziarie, «sfruttando i margini di flessibilità consentiti dalle regole europee in caso di minaccia per la stabilità finanziaria, assumono particolare rilievo».





Consolidare il sistema bancario

Bisogna poi consolidare ulteriormente il sistema bancario «per avere meno banche, ma più efficienti e aggiornarne i modelli di business anche al fine di un potenziamento del ruolo a supporto delle imprese. La stretta regolatoria, i bassi tassi di interesse e la digitalizzazione richiedono alle banche di ottimizzare i loro modelli di business». Per Confindustria e Bdi sarà necessario continuare a ridurre i costi operativi, sviluppare l'online banking, migliorare i canali di distribuzione, valorizzare gli indicatori qualitativi al fine della valutazione del merito di credito delle imprese, rafforzare i servizi ad alto valore aggiunto per le Pmi coinvolte in processi di innovazione e internazionalizzazione.



Rafforzare mercati dei capitali e finanza alternativa

Indispensabile anche rafforzare i mercati dei capitali e sviluppare strumenti di finanza alternativa per finanziare i progetti delle imprese. Molto è stato fatto in Italia negli ultimi anni con risultati incoraggianti, ma ancora insufficienti. Occorre proseguire su questa strada, potenziando gli interventi per favorire, anche con misure fiscali adeguate, la patrimonializzazione delle imprese e la loro apertura ai mercati.

