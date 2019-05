L’Abruzzo chiede lo stato d’emergenza

La Regione Abruzzo ha avviato le procedure per la richiesta dello stato di emergenza nazionale, nonostante l'ondata di maltempo sia ancora in corso, con

nevicate intense previste almeno fino a domani. È infatti in corso la raccolta dei dati per la successiva richiesta. La situazione, con 160mila utenze senza elettricità, cioè oltre 300mila persone, è peggiore anche dell'eccezionale ondata di maltempo del marzo 2015, quando rimasero disalimentate circa

120mila utenze (circa 250mila persone).

Ma l’Abruzzo non è l’unica regione ancora in difficoltà a causa del maltempo. Anche nelle Marche al momento sono 12mila utenze senza luce. Mentre in Toscana querce secolari sono state abbattute dal vento in Maremma. A Grosseto, in città, sono cadute piante in pieno centro abitato: non si segnalano al momento danni a persone, ma alcune vie sono state interdette al traffico. Per il vento ci sono cornicioni pericolanti, intonaci staccati, tettoie a rischio, baracche degli orti piegate, pannelli fotovoltaici nella zona industriale spazzati via.

Nel brindisino a Ceglie Messapica un uomo di 67 anni, Cataldo Monaco, è morto a causa del freddo dopo essersi addormentato in strada . L'uomo è stato trovato ieri mattina assiderato in via Santoro Urgesi, nei pressi del centro storico, in cui viveva da solo. A dare l' allarme alcuni passanti. Monaco, che era senza documenti, è stato portato in ambulanza all'ospedale di Francavilla Fontana, dove è morto poco dopo.

