Legge elettorale, schieramenti divisi. Udienza Italicum, la Consulta sospende le altre cause

Disposizioni speciali per l'udienza pubblica in cui la Corte costituzionale discuterà delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti la legge elettorale per la Camera dei deputati (il cosiddetto Italicum): «Sentiti i relatori», il 24 gennaio sarannorinviate a nuovo ruolo «le altre cause per le quali era prevista la discussione nelle udienze pubbliche del 24 e del 25 gennaio 2017». A segnare la marcia di avvicinamento alla data che potrebbe essere decisiva per la legislatura è oggi una nota della Consulta che informa della decisione del presidente della Corte per “concentrare” l'attenzione dei giudici sulla legge elettorale.

Deposito motivazioni il 10 febbraio

La partita si giocherà dunque tra martedì della prossima settimana - appunto l'udienza pubblica per decidere le sorti dell'Italicum – e il 10 febbraio, quando usciranno le motivazioni della sentenza, che forniranno indicazioni tecnico costituzionali rilevanti. Poco più di due settimane di fuoco cui i partiti si preparano confermando soprattutto le divisioni interne e la distanza tra i vari schieramenti.

Il punto di partenza di Renzi: bollottaggio o Mattarellum

In vista dell'avvio delle grandi manovre dopo il 24 gennaio, nell'intervista a Repubblica di domenica il segretario del Pd Matteo Renzi è stato chiarissimo sul suo punto di partenza: il ballottaggio che «è il modo per evitare inciuci, governissimi e larghe intese che non servono al paese» oppure il Mattarellum. E soprattutto una netta predilezione per un sistema maggioritario in antitesi al proporzionale preferito da Forza Italia: «Col maggioritario il Pd è il fulcro di un sistema simile alla democrazia americana. Con il proporzionale torniamo a un sistema più simile alla democrazia cristiana».

Le resistenze della minoranza dem

Il Pd parte dunque dal Mattarellum, il sistema elettorale basato in parte sul sistema maggioritario e in parte su quello proporzionale in vigore in Italia dal 1993 al 2005. In pratica, il 75% dei deputati e dei senatori vengono eletti con collegi uninominali. I rimanenti 155 deputati vengono eletti con un sistema proporzionale, e solo tra i partiti che hanno superato una soglia di sbarramento del 4 per cento. Renzi deve però tener conto delle resistenze della minoranza interna, il cui leader, Pier Luigi Bersani, si è detto favorevole ai collegi ma nettamente contrario ad un modello iper-maggioritario. Sempre dalla sinistra dem arriva l'ipotesi, formulata da Miguel Gotor, di puntare o su un sistema con collegi come il Mattarellum o su un sistema proporzionale con premio di governabilità.

Centrodestra diviso anche sulla leadership

Acceso anche il dibattito interno al centrodestra, dove al ritorno al sistema proporzionale aspicato dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi (che però equivale ad accantonare l'idea di presentarsi alle urne come coalizione), ha replicato il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini che ha rilanciato il Mattarellum, che però implica anche una solida coalizione. Ma la divergenza insanabile riguarda la leadership, rivendicata per sé tanto dall'ex Cavaliere quanto dal leader del Carroccio.

Il M5S vuole una sentenza autoapplicativa

e la Il Movimento Cinque stelle, per dire, ribadisce la linea adottata all'indomani del referendum costituzionale sulla riforma Boschi-Renzi e punta tutto su una sentenza auto-applicativa della Corte costituzionale. In pratica, i pentastellati giudicano il voto referendario un chiaro segnale politico degli italiani che chiedono di andare al voto il prima possibile. Per farlo, devono poter contare su una legge elettorale in tempi rapidi: quella attualmente in vigore è l'Italicum, quindi – questo è il ragionamento - basterà che il Parlamento approvi una leggina che recepisca in automatico le indicazioni che arriveranno dal giudizio della Consulta, disponendo l'applicare la stessa legge al Senato su base regionale. Questa, secondo il deputato Danilo Toninelli che sta seguendo il dossier della riforma elettorale, è l'unica strada che rispecchi «l'azione di controllo della Consulta» e garantisca «l'approvazione di una legge costituzionale e al di sopra delle parti».

