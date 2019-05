Raggi e codice etico M5s, respinto il ricorso sul contratto. «Era eleggibile»

Il Tribunale civile di Roma, riunito in camera di consiglio da venerdì ha respinto il ricorso sul contratto firmato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi che disponeva una penale di 150mila euro in caso di violazione del codice etico di M5S. La I Sezione ha respinto il ricorso dell'avvocato Venerando Monello sia nella parte in cui si chiedeva la nullità del contratto sia sulla conseguente questione riguardante l'ineleggibilità della sindaca.

La domanda di ineleggibilità della sindaca «va rigettata non ricorrendo alcuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dalla legge - è scritto nel dispositivo della sentenza - né essendo ipotizzabile una interpretazione estensiva ed analogica delle stesse». La domanda di nullità del cosiddetto contratto - il codice di comportamento M5S - «va dichiarata inammissibile», scrivono i tre giudici, tra l'altro perché «il ricorrente (l'avvocato Monello, ribattezzato per errore Vagabondonel dispositivo, ndr ) - in quanto soggetto estraneo al Movimento 5 Stelle e non sottoscrittore dell'accordo - non è portatore di un concreto interesse ad agire, giacché dalla rimozione del vincolo non potrebbe derivarne alcun effetto nella sua sfera giuridica».

«Tanto rumore per nulla. Dopo la batosta elettorale a Roma - ha commentato Virginia Raggi sul blog di Beppe Grillo - il Pd ne subisce un'altra in Tribunale. Speravano di rendere nulla la nostra vittoria, paragonando la stipula del Codice di comportamento del M5S ad un accordo di un’associazione segreta. Non sanno più cosa inventare». E sul famoso contratto, intervistata a “di Martedì”, su La7, lo ha definito «un impegno nei confronti degli elettori contro i cambi di casacca e lo stravolgimento di idee politiche che noi abbiamo sempre denunciato. Se qualcuno eletto non si riconosce più in queste idee deve fare un passo indietro». Sull’ipotesi di un avviso di garanzia ha riposto che non le risulta di essere indagata. «Sono tranquilla e serena».

Raggi ha anche detto che si rivoterebbe, concedendosi più tempo perché Roma «è una città difficile» da governare. «La città sta cambiando ma quando si costruisce si deve fare la buca, scavare, costruire le fondamenta. Gli operai sono a lavoro a costruire solide fondamenta», ha aggiunto. «La macchina amministrativa - ha detto ancora la sindaca - è uscita a pezzi da Mafia Capitale, quindi noi tutti insieme ci stiamo facendo carico di ricostruire la macchina. Quando è ricostruita possiamo iniziare a guidare».

Quanto a Raffaele Marra, il capo di Gabinetto e responsabile del Dipartimento del Personale in Campidoglio, arrestato il 16 dicembre, «aveva un curriculum di tutto rispetto: gli ho dato fiducia e ho commesso un grave errore di valutazione. Oggi non lo rifarei ma ora è un capitolo chiuso e abbiamo sottoposto a verifica tutti gli atti». Sulla nomina del fratello di Marra al dipartimento Turismo, poi ritirata, Raggi ha spiegato: tutti sapevamo chi era, la nomina è stata decisa da assessori e consiglieri poi dopo le osservazioni dell'Anac l'abbiamo sottoposta a verifiche e deciso».

«Non riescono a liberarsi di noi con la politica e ci provano con i tribunali. Un'altra figuraccia di un partito che ha paura di perdere le prossime elezioni politiche e le prova tutte». Parola del vicepresidente M5s della Camera, Luigi Di Maio su Facebook. E sempre sul social network Davide Casaleggio ha negato che «qualche misterioso potere di una società privata decida per la città di Roma. Lo dico chiaramente: non esiste alcun contratto tra il Sindaco di Roma, Virginia Raggi e Casaleggio Associati. E sarebbe assurdo che ci fosse», ha aggiunto, definendo la vicenda «una fake news».

«Non mi aspettavo una ordinanza pilatesca come questa. I giudici del Tribunale civile di Roma secondo me hanno peccato di eccesso di formalismo. Si è persa un'occasione di liberare la sindaca Raggi da un contratto capestro che ne limita la libertà», è stato il commento dell'avvocato Venerando Monello alla decisione della I Sezione di rigettare il suo ricorso. «Una volta respinta l'ineleggibilità il Tribunale ha deciso - ha detto ancora il legale - di non decidere nel merito sul contratto, eludendo la richiesta principale - sostiene Monello -. Se ne è lavato le mani, ma almeno avrebbe potuto rinviare gli atti alla Corte Costituzionale, specie sulla questione della ineleggibilità».

E adesso? «Valuteremo se ricorrere alla Corte d'Appello o meno», è stata la risposta del legale (che è iscritto al Pd) condannato a pagare spese legali per circa 15 mila euro alle controparti: oltre a Raggi, Beppe Grillo, il MoVimento 5 Stelle, Davide Casaleggio e Roma Capitale. È stata invece respinta la richiesta di danni per diffamazione di Raggi nei confronti di Monello, perché presentata tardivamente

Il legale di Raggi, Ervin Rupnik, ha definito invece il ricorso «un'azione giuridica completamente infondata», che ha tenuto per un mese le pagine dei giornali». La senatrice Cirinnà, del Pd, «che profetizzava che la sindaca se ne sarebbe dovuta andare, dovrebbe forse dimettersi lei - ha aggiunto Rupnik - dopo aver appoggiato un'azione giuridica infondata contro un sindaco eletto dal 70 per cento dei votanti». Quanto al presunto contratto con penale da 150 mila euro firmato da Raggi in campagna elettorale, «il Tribunale non si pronuncia nel merito - dice Rupnik - nemmeno affronta il problema della sua validità. Dice che non costituisce una causa di ineleggibilità. Semmai sarà un giudice chiamato a decidere su un caso concreto di richiesta di danno di immagine a pronunciarsi. Non possono chiederlo soggetti che, come l'avvocato Monello (autore del ricorso, ndr), non hanno sottoscritto questo accordo».

