Un negoziato dall’esito incerto

DAL NOSTRO INVIATO

STRASBURGO - Come preannunciato in questi giorni, la Commissione europea ha inviato oggi una lettera al ministero dell'Economia a Roma per raccogliere informazioni sull'andamento dei conti pubblici nel 2017. La richiesta giunge mentre l'esecutivo comunitario deve preparare un rapporto sull'evoluzione del debito pubblico, e decidere nel caso se aprire o meno una procedura di infrazione per indebitamento eccessivo. Bruxelles stima uno scarto tra bilancio e obiettivi dello 0,2% del Pil.

Nella sua lettera, l'esecutivo comunitario ha ricordato all'Italia che la Finanziaria per quest'anno è a rischio di non rispetto del Patto di Stabilità, come già sottolineato in una opinione pubblicata in novembre. In questo contesto, come anticipato all'inizio di questa settimana, Bruxelles ha chiesto all'Italia di argomentare la sua posizione e individuare eventuali fattori rilevanti per meglio comprendere o giustificare l'evoluzione dei conti pubblici (si veda Il Sole 24 Ore di martedì).

Al netto della futura risposta italiana, la Commissione europea ha spiegato nella sua missiva che dal suo punto di vista “ulteriori misure per un totale di oltre lo 0,2% del PIL potrebbero essere necessarie per ridurre lo scarto e rendere il bilancio rispettoso del Patto di Stabilità”, evitando l'apertura di una procedura per debito eccessivo (che nel 2017 è stimato al 133,1% del PIL). In questo contesto, Bruxelles ha chiesto oggi all'Italia di inviarle entro il 1° febbraio risposte chiare.

La missiva dovrà contenere, oltre a eventuali fattori rilevanti che spieghino l'andamento sempre al rialzo del debito pubblico, anche “specifici impegni sufficientemente dettagliati” e “un calendario chiaro in vista della loro rapida adozione legale”.

La data del 1° febbraio non è banale. Le prossime previsioni d'inverno attese per il mese di febbraio si baseranno sulla situazione economica a quella data. Successivamente, Bruxelles pubblicherà il rapporto sul debito.

La Commissione europea, che oggi si è riunita a Strasburgo dove siede il Parlamento europeo, è stretta tra opposte considerazioni. Da un lato, sa che la situazione dell'Italia è fragile, e non vuole in alcun modo creare nuova instabilità politica. Dall'altro, l'esecutivo comunitario deve rispettare le regole e tenere conto delle pressioni provenienti in tal senso dai partner europei. In questa fase, Bruxelles quindi fa la voce grossa. Tra la Commissione e l'Italia è in corso un negoziato dall'esito ancora incerto.

