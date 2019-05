Futuro dell’Ue, rinasce a Berlino lo spirito di Ventotene

Rinasce a Berlino, nel giorno in cui il caso Fca-dieselgate si stempera (ma senza chiudersi del tutto), lo “spirito di Ventotene” ossia quel progetto al quale aveva lavorato, nel corso dell'anno passato, l'ex premier, Matteo Renzi e che vedeva Italia, Francia e Germania guidare il “vagone di testa” della costruzione europea, tutti impegnati a ridare forza ai valori dei Padri fondatori dell'Europa con un “patto” a tre sottoscritto davanti alla tomba di Altiero Spinelli a Ventotene.

Il 22 agosto, a bordo della portaeromobili Garibaldi, nave ammiraglia della missione europea Sophia contro scafisti e trafficanti di migranti, Matteo Renzi, con a fianco Merkel e Hollande, pensava davvero di avere avviato a buon fine il suo progetto che si sarebbe dovuto felicemente concludere il 25 marzo di quest'anno a Roma con un Consiglio europeo straordinario per la celebrazione dei 60 anni della firma dei Trattati istitutivi della Comunità europea per ridare slancio alla costruzione europea ferita dalla Brexit e ridare priorità a crescita, occupazione e investimenti. Ma poco più di un mese dopo, il 28 settembre, Merkel e Hollande (insieme al presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker) si videro a Berlino senza Renzi per incontrare la leadership degli industriali europei (Ert).

«Il problema – disse Renzi in un'intervista – non è se la Germania accetterà o meno che l'Italia prenda il “posto” della Gran Bretagna nel gruppo di testa dell'Ue; ho grande rispetto per Angela Merkel e Francois Hollande, ma non possiamo perdere l'occasione. Fanno finta che sia un meeting sull'agenda tecnologica, ma il vero obiettivo è blindare un percorso che porta dritto al vertice di Roma 2017. Vogliono arrivare a quella data con una specie di nulla di fatto. Come a Bratislava dove è finita come tutti sappiamo, con un documento vuoto e del tutto inutile». Ma ieri, alla conferenza economica Italia-Germania, è stato proprio il ministro dello Sviluppo economico carlo Calenda a proporre al ministro tedesco dell'Economia, Sigmar Gabriel che le prossime riunioni sul digitale si tengano a tre Italia, Germania e Francia. Gabriel ha suggerito l'idea alla cancelliera Merkel poco prima che quest'ultima salisse sul palco del Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie per concludere la conferenza. E la Merkel ha colto la palla al balzo e si è espressa in modo molto chiaro: «Italia e Germania collaboreranno ancora nello sviluppo del digitale ma è arrivato il momento che Italia Germania e Francia partecipino congiuntamente a queste conferenze per dimostrare la forza economica dell'Europa di cui sono espressione i tre principali Paesi manifatturieri». In altre parole si tornerebbe, in questo modo, al “direttorio” a tre, sia pure limitato, per ora, soltanto alle questioni economiche. L'agenda comune che si intreccerà quest'anno tra l'Italia, presidente di turno del G7 e della Germania, presidente del G20 fungerà tra l'altro da volano al rilancio della costruzione europea di cui il Consiglio del 25 marzo dovrebbe essere il punto di partenza.

Uno spirito di rinnovata collaborazione tra Italia e Germania che non ha però messo la sordina ai problemi che pure esistono a cominciare dalla vicenda dieselgate-Fca. Rispondendo a una domanda in conferenza stampa dopo il colloquio bilaterale con la Merkel il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni ha ribadito la posizione italiana sulle emissioni di alcuni veicoli Fca: «Abbiamo avuto delle polemiche questi giorni – ha spiegato Gentiloni - una in modo particolare quella che ha riguardato le emissioni di alcuni veicoli di Fiat Chrysler e ho semplicemente ribadito in tutta amicizia alla cancelliera Merkel che queste sono questioni che sono regolate dalle leggi, e le leggi attribuiscono alle singole autorità nazionali di omologazione il compito di fare questi esami che poi vengono recepiti dagli altri Stati membri». Dopo di che, ha proseguito il premier italiano, «c'è anche una commissione in sede europea che valuterà gli eventuali problemi. Quindi noi decidiamo per quello che ci riguarda e siamo convinti che i tedeschi facciano altrettanto, e cioè decidano per quanto riguarda le loro questioni». Ma tutto ciò non deve oscurare, secondo Gentiloni il fatto che Italia e Germania devono avere ed hanno relazioni di particolare vicinanza con un interscambio di ben 108 miliardi l'anno.

Gentiloni non è entrato nel dettaglio dei conti pubblici italiani con la Merkel. «L'Italia – ha precisato Gentiloni parlando davanti agli industriali italiani e tedeschi – non tornerà mai ad essere un Paese fiscalmente irresponsabile. Quel tempo è finito anche se continuiamo a pagarne le conseguenze». Nessun commento neppure sul negoziato in corso con Bruxelles sull'eventuale sforamento del deficit strutturale italiano per oltre 3 miliardi di euro ma c'è la piena determinazione ad evitare un'Europa a due velocità, anzi «un'Europa a due rigidità, molto rigida su alcune cose come sui decimali dei conti e molto flessibile su altri temi come l'immigrazione. Spero dolo che sulla questione migratoria si possa fare una scommessa comune di tutta l'Europa perché non possono essere solo quattro paesi a sostenere il peso del problema migratorio». Concetti questo condivisi dalla Merkel che ha riconosciuto come l'Italia, oltre alla Germania, accolga un gran numero di migranti in assenza ancora di una vera politica comune dell'asilo e dell'accoglienza.

