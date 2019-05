Giustizia, Orlando: calo pendenze sia nel civile che nel penale

«I dati mostrano un progresso del sistema giudiziario italiano con numeri sensibilmente avvicinatisi alla media europea. Un’inversione di tendenza evidenziata anche nei rapporti internazionali». Lo ha rilevato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, nella relazione sullo stato della Giustizia al Senato.

Calo pendenze sia nel civile che nel penale

Dai dati riferiti da Orlando emerge un cala delle pendenze nei tribunali

italiani. «Nel mese di giugno 2013 - ha detto il Guardasigilli - erano circa

5.200.000 le cause civili pendenti. Al 30 giugno 2016, il totale, al netto dell’attività del giudice tutelare, è sceso a circa 3.800.000. Rimane stabile la pendenza degli affari civili presso i tribunali per i minorenni, mentre tutti gli altri uffici mostrano un decremento di circa il 5%, con la sola eccezione della Corte di Cassazione, che vede la sua pendenza crescere nell'ultimo anno del 3,2%. Sul versante penale, il numero complessivo di procedimenti pendenti presso gli Uffici giudiziari è calato nel 2016 del 7%, attestandosi a 3.229.284 procedimenti».

Orlando: reazione Anm sproporzionata

Sul tema della proroga delle pensioni dei magistrati «credo che ci sia una sproporzione tra l’oggetto

del contendere e la reazione» dei magistrati, che con l'Anm hanno deciso di disertare l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione, «tenendo conto che nel frattempo il governo e il presidente del Consiglio sono cambiati» ha detto Orlando. «La nostra priorità - ha aggiunto nella replica al Senato - è rispondere alle richieste di organico aumentando i concorsi e quindi i magistrati». L’Anm in particolare aveva rimproverato al governo di non aver onorato l’impegno di ricondurre l’età pensionabile, seppure in via transitoria, per tutti i magistrati a 72 anni e a riportare il vincolo di permanenza dei magistrati di prima nomina da quattro a tre anni.

«Raggiunto equilibrio su prescrizione

Il Guardasigilli ha evidenziato poi che «sul delicato tema della prescrizione, che ha suscitato le più vivaci discussioni, anche in quest’Aula, credo si sia pervenuti ad un punto di equilibrio». Lo ha detto chiedendo che venga approvato il ddl con la riforma del processo penale, da tempo in stanby, perché «approvare questa legge così come quella del processo civile significherebbe dare sistematicità all’intervento riformista che sino qui si è largamente realizzato».

«Diffusione intercettazioni calata ma serve norma»

Il ministro è intervenuto anche sul tema delle intercettazioni prive di rilevanza penale, sottolineando di aver «molto apprezzato le circolari diramate da alcune procure, che invitano a una maggiore sorvegliatezza». «Credo vadano nella giusta direzione - ha aggiunto Orlando -. Noto anche, e spero di non

essere smentito dai fatti, che la loro diffusione è diminuita, ma non per questo ritengo che non sia necessario un intervento normativo, secondo le linee della delega che il Parlamento è chiamato ad approvare nell’ambito della riforma penale».

Orlando: recuperati 1,7 miliardi per uffici giudiziari

Quanto al capitolo risorse, «quelle aggiuntive recuperate in questi anni sono oltre un miliardo e 700 milioni, destinate al rafforzamento di interventi strutturali per l’organizzazione degli uffici giudiziari. Nuove risorse sono inoltre contenute nella legge di bilancio 2017». Orlando ha sottolineato che per riformare il settore «non basta scrivere nuove regole». Occorre «uno sforzo prolungato dal lato dell’offerta di giustizia, rivolto al rafforzamento organizzativo». «Sulle carenze di personale amministrativo, sulle scoperture degli organici magistratuali, sulla necessità di innalzare il livello dell’infrastrutturazione tecnologica, sulla sicurezza dei luoghi dove si amministra giustizia - ha aggiunto - posso affermare che le risposte date in questi anni sono state di gran lunga più ampie e più efficaci di quanto si sia fatto nei decenni passati».

«Garantita indipendenza magistratura»

Orlando ha rivendicato inoltre che in Italia si è mantenuto fermo «l’obiettivo di mantenere e garantire la posizione di autonomia e indipendenza della magistratura» all'interno di un quadro di tutele costituzionali per tutti i cittadini. E ha aggiunto: «Sono storicamente per contenere le prevaricazioni del potere esecutivo. E questo robusto quadro giuridico e istituzionale rappresenta un argine contro pericolose derive populiste».

Calo detenuti, ma ancora superiori a capienza

Il Gurdasigilli ha parlato anche della situazione delle carceri. Al 31 dicembre 2016 la popolazione carceraria è composta da 54.653 unità, «ancora superiore complessivamente alla capacità regolamentare degli istituti penitenziari, peraltro accresciuta in questi anni di circa 4.000 unità». La popolazione carceraria è però diminuita di oltre 10mila unità in tre anni.

In riforma superare reato clandestinità

Il ministro della Giustizia è tornato inoltre sul disegno di legge in materia del governo in materia di accoglienza e diritto d’asilo «È nostro dovere salvaguardare le garanzie fondamentali» ha sottolineato Orlando, ricordando che «la nuova normativa può essere l’occasione per superare il reato di immigrazione clandestina». Quanto alle misure già previste nel ddl, ossia l’istituzione di sezione specializzate nei tribunali e una revisione del sistema di impugnazione dei ricorsi contro le domande respinte, «voglio precisare - ha detto Orlando - che la soluzione proposta è conforme al 'modello internazionale' di giusto processo ed è pienamente in linea con i principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo».

«Cooperazione con Ue, troppe schermaglie»

Nella relazione al Senato sullo stato della giustizia ha indicato la cooperazione giudiziaria a livello Ue come «la priorità». «Vi è uno scarto impressionante fra l’ampiezza» dei fenomeni legati alla «globalizzazione e gli strumenti di cui disponiamo per misurarci con essa» e «si continuano a reiterare schermaglie ed ad agitare stereotipi di altre stagioni, ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, per il quale il rischio «è che rimaniamo a fare la guardia a un bidone vuoto».

