Terremoto, riaperte metro a Roma. Treno bloccato nel maceratese: soccorsi i passeggeri

Pesanti le ripercussioni sui trasporti delle forti scosse che hanno colpito stamattina l’Italia centrale. A Roma è stato sospeso in mattinata per alcune ore il servizio sulla linea metropolitana (e sostituito da bus) per verifiche tecniche dopo il sisma. Sono stati soccorsi da un pullman sostitutivo i 12 i viaggiatori del treno regionale 7100, bloccato lungo la linea ferroviaria Civitanova-Albacina, direzione Fabriano-Macerata, intorno alle 11.35, per accertamenti tecnici sulla tratta dopo le scosse di terremoto. Alle 12.20 un bus sostitutivo è riuscito a raggiungere il convoglio fermo non lontano dalla stazione di San Severino Marche (e non San Ginesio come si era appreso in un primo momento), i viaggiatori vi sono saliti e hanno ripreso il viaggio verso Macerata.

Riattivate metro A e Ba Roma

Dopo la sospensione delle linee A e B/B1 della metro, avvenuta alle ore 11.20 e per consentire verifiche tecniche sulle stesse linee, la linea A ha regolarmente ripreso il servizio dalle ore 12.50. E la linea B dopo le 14.30. Sempre nella capitale è stata aperta la zona a traffico limitato del centro storico per agevolare la circolazione dopo la chiusura della metro a seguito delle scosse di terremoto. La decisione è stata presa dal Campidoglio.

87mila senza luce in Abbruzzo per maltempo, esonda il Pescara

La situazione delle zone colpire dal terremoto è complicata dal maltempo. La pioggia sulla costa ha creato una nuova emergenza in Abruzzo, dopo quella della neve. In mattinata il fiume Pescara è esondato in città, con allagamenti in tutto

il territorio comunale.

Un mezzo dell'Esercito al lavoro per ripristinare la viabilità sulla Atri-Teramo

Sconsigliato l'uso dell'auto, vengono tenuti sotto controllo tutti i sottopassi. Nella regione sono ancora diverse le zone senza luce. «Le utenze Enel non servite, in questo momento, sono 48mila nel Teramano, 27 mila nel Chietino e 12 mila nel Pescarese» ha scritto il presidente della giunta regionale, Luciano D’Alfonso. Situazione difficile anche nelle Marche, soprattutto nella zona meridionale, dove si trovano molti comuni già colpiti dal terremoto. Viabilità ancora difficile nelle zone interne delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Molte le zone ancora senza energia elettrica zone, decine le richieste di intervento ai vigili del fuoco, chiamati anche per recuperare mezzi spazzaneve in difficoltà.







© Riproduzione riservata