Protezione civile, Curcio: «Dal 24 agosto non abbiamo perso un minuto»

L’hotel Rigopiano «è stato raggiunto alle 4 e 30 di questa mattina da uomini valorosi del soccorso alpino, che in condizioni al limite hanno raggiunto la struttura. Sono state messe in sicurezza due persone, i soccorsi sono al lavoro». Lo ha detto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nel corso del punto stampa sulle emergenze in corso, trasmesso in diretta da Rainews. Curcio ha precisato che nell’albergo ci sono una trentina di persone, tra quelle registrate e chi stava lavorando». Ci sono anche dei bambini. «Sono salvo perchè ero andato in macchina, lì sotto ci sono mia moglie e i miei due figli», ha detto ai soccorritori un uomo tratto in salvo. Le due persone che erano rimaste casualmente fuori dall’hotel e si sono salvate, una è in stato di ipotermia, ma non in pericolo di vita. Nel corso della giornata state estratte dalle macerie quattro vittime.

Ora Curcio è a Penne per un vertice operativo

Ora il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio si è recato in elicottero al Centro operativo comunale di Penne (Pescara) per presiedere un vertice operativo sulle operazioni di soccorso che da ieri notte vedono impegnati oltre 70 uomini nei pressi dell’Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara).

L’hotel è stato sommerso dalla slavina

Le immagini riprese dall’elicottero della Polizia che ha sorvolato il fronte della slavina ampio decine di metri mostrano l’hotel Rigopiano sommerso dalla neve. E le prime immagini degli interni trasmesse da SkyTg24 mostrano l’hotel seppellito dalla neve e dagli alberi trascinati dalla valanga. È rimasta scoperta solo una piccola parte verso valle, dalla quale sono entrati i soccorritori. Gli spazi comuni dell’albergo sono stati distrutti dalla valanga. Si vedono solo macerie e neve mista a pezzi di alberi trascinati all’interno della struttura dalla slavina.



I soccorritori hanno raggiunto l’albergo con gli sci

Per raggiungere il resort a quattro stelle, a quota 1.200 metri, il Soccorso alpino, il primo ad arrivare alle quattro del mattino, ha dovuto usare gli sci, ha sottolineato Curcio. Impossibile procedere per i mezzi che si sono trovati la strada sbarrata da altre valanghe e alberi caduti. Le ambulanze e i mezzi sono bloccati a lungo a 9 chilometri, in attesa di mezzi in grado di sgomberare le strade. Sul posto stamattna potevano arrivare solo i vigili del fuoco con l’elicottero e un mezzo cingolato che può caricare fino a 8 persone.

Chi avanza inutili critiche attacca il Paese

Curcio ha poi commentato alcune dichiarazioni di diversi esponenti rilasciate agli organi di informazione: «Chi vuole sollevare polemiche su ipotetici ritardi lanciando accuse vuol dire che non ha capito come funziona il Sistema nazionale di protezione civile. Chi avanza inutili critiche non ha forse capito che sta attaccando il Sistema Paese», ha detto. E ha ricordato che «ci sono migliaia di operatori che stanno intervenendo in condizioni proibitive, mettendo a rischio la loro stessa vita per cercare di portare soccorso e assistenza ai cittadini».

Non è stato perso un minuto

Sono stati 5 mesi di emergenze continue, con scosse di terremoto di magnitudo elevatissima, perturbazioni che hanno flagellato la Penisola, nevicate di fortissima intensità come non se ne verificavano da anni, slavine che hanno seminato morte, come quella dell’hotel Rigopiano di Farimonte, in provincia di Pescara, che ha seppellito sotto metri di neve una intera struttura alberghiera. «Dal 24 agosto ad oggi nessuno ha risparmiato energie per affrontare i problemi e trovare delle soluzioni. Non si può non riconoscere l’oggettiva situazione di criticità, con due eventi - maltempo e terremoto - che sommati sullo stesso territorio hanno reso la situazione estremamente complicata. Però lo ribadisco ancora una volta: qui non è stato perso un minuto e assicuro che l'intero Sistema di Protezione civile, continuerà a mettere in campo ogni risorsa necessaria». Il capo della Protezione civile ha anche rivolto un appello alla comunicazione invitando tutti «al massimo rispetto per quelli del soccorso che stanno lavorando, per le persone nella struttura e per i familiari. Esiste solo una comunicazione che è la prefettura».

