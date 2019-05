Decreto sud, Confindustria: liberare credito imposta da vincoli

«Bene rafforzare il contenuto di questo decreto, ad esempio introducendo elementi correttivi sul credito d’imposta» per il Sud. Lo ha detto il ministro per la Coesione territoriale e del Mezzogiorno Claudio De Vincenti intervenendo brevemente in audizione in commissione Bilancio per chiarire che il decreto in esame ormai «passato nella vulgata» come decreto “Del Sud”, in realtà si occupa solo di «interventi urgenti con particolare riferimento a situazioni critiche in

alcune aree del Mezzogiorno». Tra queste l’Ilva, le aree di Taranto e Gioia Tauro, la depurazione delle acque reflue, il G7 di Taormina e la Scuola Europea di Brindisi).

Verso una revisione del credito di imposta

Il decreto legge 243/2016 - “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale” - ha iniziato martedì il suo iter in Parlamento. Probabile il rilancio nel decreto di temi più trasversali attraverso la conversione in legge, a partire dalla rivisitazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nelle regioni meridionali che finora non ha funzionato secondo le attese. De Vincenti, a tale proposito, ha anticipato al Sole 24 Ore lo scorso 10 gennaio l’intenzione di eliminare alcuni vincoli dell’attuale norma ripartendo da una dote di almeno 500 milioni annui (alla fine si potrebbero sfiorare e i 600 milioni) fino al 2019. Il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Bilancio è fissato per il 23 gennaio, nel frattempo si è partiti con le audizioni.

Confindustria: liberare credito imposta da vincoli

Nel documento rilasciato dai rappresentanti di Confindustria in commissione Bilancio della Camera emerge proprio la richiesta di liberare il credito d’imposta in favore delle imprese che investono nel Mezzogiorno «dagli elementi di freno che al momento caratterizzano questa importante misura fiscale», in quanto si tratta di «uno degli obiettivi per creare condizioni idonee a favorire gli investimenti al Sud». Condivisa perciò nel merito da Confindustria la modifica di questa misura alla quale il Governo ha annunciato di stare lavorando. Gli aspetti su cui secondo Confindustria si dovrebbe intervenire per rafforzare il credito di imposta riguardano «la rimozione del vincolo di calcolo netto degli ammortamenti, l’aumento dell’intensità di aiuto, innalzando il massimale fino

al massimo consentito, la rimozione dei vincoli non necessari alla possibilità di cumulo e l’estensione delle zone ammissibili e delle intensità di aiuto per la regione Sardegna».

«Per accelerare crescita decreto va arricchito»

Più in generale per Confindustria il decreto Sud «può essere l’occasione per contribuire all’accelerazione dei processi di crescita del 2017», accelerazione che è «urgente e decisiva e deve avere al centro l’impresa meridionale». E per centrare tale obiettivo il decreto «dovrebbe essere arricchito con misure di più ampio respiro e a più alto impatto sull’economia del Mezzogiorno».

Regioni: sì a commissario unico depurazione

Sulla nomina di un unico commissario straordinario per la realizzazione e l’adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione degli agglomerati

urbani oggetto di due infrazioni Ue, così come previsto dal dl Sud attualmente all'esame del Parlamento, i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome in audizione in commissione Bilancio hanno espresso «parere favorevole sulla scelta del dispositivo», ma hanno chiesto di prendere in considerazione alcuni elementi per migliorare l’efficacia del provvedimento». Tra i punti di riflessione posti all’attenzione del Parlamento da parte della Conferenza è quello che «al commissario unico venga dato un tempo utile per analizzare anche l’evolversi dei lavori che oggi su diversi territori vengono portati avanti da altri commissari».

Cgil: necessari consistenti investimenti pubblici

Al di là del “decreto Sud” il Mezzogiorno ha bisogno di una strategia «che parta da un aumento consistente degli investimenti fissi pubblici diretti, vista

anche la netta riduzione di spesa in conto capitale registrata negli anni recenti, che abbia nell'infrastrutturazione immateriale e nello sviluppo sostenibile i propri nodi focali». Così Gianna Fracassi segretario Confederale della Cgil in

audizione in commissione Bilancio per l’esame del decreto sul Mezzogiorno.

Cisl: decreto condivisibile ma non risolutivo

In una nota diffusa al termine dell’audizione in commissione Bilancio il segretario confederale della Cisl, Giuseppe Farina, ha dichiarato che il decreto «è condivisibile ma affronta solo determinate emergenze di alcuni territori del

Mezzogiorno, per questo non risulta risolutivo per risolvere i gravi ritardi della crescita economica ed industriale delle regioni meridionali»



