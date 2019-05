Le novità per aziende e lavoratori spiegate a Tuttopensioni 2017

Le opportunità per lavoratori e imprese derivanti dalle modifiche normative introdotte con la legge di Bilancio 2017 sono state oggetto di Tuttopensioni 2017, l’evento che si è svolto oggi, 23 gennaio, presso la sede del Sole 24 Ore a Milano, in via Monte Rosa 91 a partire dalle 9.15. Il pacchetto di novità è piuttosto consistente e punta principalmente a garantire maggiore flessibilità al sistema previdenziale definito dalla riforma del 2012, che ha previsto un innalzamento consistente dei requisiti minimi per andare in pensione.

Le modifiche, se da un lato interessano i singoli lavoratori, dall’altro aprono nuovi scenari alle imprese per la gestione del personale prossimo alla pensione ma non solo. L’Ape, nella sua versione “aziendale”, infatti, dà al datore di lavoro la possibilità di versare contributi aggiuntivi in favore del dipendente che vuole accedere prima alla pensione, andando così a compensare in tutto o in parte il costo dell’operazione che grava sul lavoratore. Potrà quindi essere uno strumento per gestire gli esuberi di personale oppure per favorire il turn over. Si tratta di una soluzione che di fatto sostituisce il “part time prepensionamento” introdotto solo un anno fa, ma che non ha riscosso particolare successo, al pari della “isopensione” disponibile dal 2012.

La previdenza guadagna inoltre spazio come elemento contrattuale, in virtù delle nuove agevolazioni che si applicano quando si convertono premi di risultato in contributi pensionistici.

Il programma di Tuttopensioni 2017 prevede l’intervento del presidente dell’Inps Tito Boeri, un approfondimento tecnico delle novità e tre tavole rotonde. Parteciperanno esponenti del mondo imprenditoriale, rappresentanti della previdenza complementare, avvocati giuslavoristi e attuari al fine di approfondire le ricadute del nuovo quadro normativo da più punti di vista, anche con una sessione di domande e risposte tra pubblico ed esperti.

