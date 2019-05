Mattarella: «Sgomento, ma nessuno sforzo deve essere risparmiato»

«Nessuno sforzo viene risparmiato nel tentativo di salvare vite umane e di soccorrere le persone in difficoltà. Ringrazio per la loro abnegazione i soccorritori che operano in condizioni estreme provocate dalla contemporaneità di scosse sismiche e di eccezionali nevicate. Questa condizione richiede alla comunità nazionale grande unità. Ognuno, per la sua parte, deve agire con intelligenza e responsabilità per contribuire ad alleviare le sofferenze delle persone coinvolte». Lo ha detto Sergio Mattarella in una giornata così difficile per il paese, dove i grandi disagi del terremoto si sommano alle nevicate e alla enorme slavina che ha sommerso l’hotel Rigopiano.

Sgomento per la tragedia

Venti ore per i soccorritori per arrivare arrancando fra muri di neve e vento gelido, per trovare l’albergo ridotto a un cumulo di macerie. Tre vittime sono già state estratte, ma all’appello in totale non rispondono 35 persone. «Vi è sgomento - ha sottolineato il capo dello Stato - per questa nuova tragedia che si abbatte su un territorio e su popolazioni già duramente provate da scosse sismiche ripetute e violente. Condivido a nome di tutti il dolore profondo delle famiglie delle vittime e quello delle comunità locali colpite».

Vigili del Fuoco in azione all'Hotel Rigopiano investito da una slavina (Foto VV.FF.)

Serve una grande unità nazionale

La condizione determinata dal terremoto, ha detto il capo dello Stato, «richiede alla comunità nazionale grande unità. Ognuno, per la sua parte, deve agire con intelligenza e responsabilità per contribuire ad alleviare le sofferenze delle persone coinvolte».

© Riproduzione riservata