Terremoto, neve e blackout. I 1.300 «eroi» e le polemiche

La caduta della corrente, il buio, gli acquedotti senza energia per mettere in pressione l’acqua, le stufette spente, i telefonini scarichi: alla neve e al gelo per i terremotati dell’Italia Centrale si aggiungono i blackout provocati dal crollo delle linee elettriche sotto il peso di alberi sradicati dalla neve o strappate dai cornicioni divelti dalle nuove scosse di terremoto che paiono non finire mai. Gli addetti dell’Enel tentano di contrastrare le forze enormi della natura, hanno collocato 450 gruppi elettrogeni, hanno riallacciato 130mila famiglie sfidando anche la vita. L’associazione di consumatori Codici protesta e promette una class-action contro l’Enel per le cadute della luce, cadute che rendono ancora più insostenibile la resistenza dei terremotati, mentre i sindacati degli elettrici protestano che le aziende elettriche devono investire e non limitarsi a far ricorso al senso di responsabilità che impegna in un lavoro durissimo i tecnici delle aziende elettriche. Per quanto riguarda la solidità delle dighe idroelettriche nella zona sismica, l’Enel rassicura la popolazione.

La società e-distribuzione (quella che si chiamava Enel Distribuzione) ha impegnato 1.300 persone nella guerra contro i disastri della neve. Dall’inizio dell’emergenza — con un lavoro in condizioni impossibili per chiunque altro, inerpicati in località inaccessibili, sfidando muri di neve e rischi di valanghe , trascinando per chilometri nella neve apparecchiature e attrezzi — sono riusciti a rialimentare 130mila utenze. Stamattina erano rimasti isolati dal servizio elettrico ancora 90mila contatori di cui 30mila dovrebbero essere riallacciati entro stanotte, soprattutto nella provincia di Teramo dove stamattina erano fuori servizio ancora due cabine primarie cui non arrivava l’alimentazione dalla rete di alta tensione: per tutta la notte gli addetti di Terna (la Spa dell’alta tensione) hanno provato senza risultato a riavviare le grandi linee. Nel Teatino erano fuori rete ancora 19mila contatori, nel Pescarese 16.900, mentre nell’Aquilano stamane la mancanza di corrente era limitata a 1.300 clienti; oggi sono stati riallacciati quasi tutti.

Secondo l’associazione Codici le interruzioni potevano essere limitate se vi fosse stata una adeguata azione preventiva e di manutenzione. «Dalle prime notizie emerge una grave responsabilità della società nell’interruzione della corrente elettrica avvenuta principalmente non a causa delle forti nevicate ma a causa degli alberi che si sono abbattuti sulle linee elettriche e che non dovevano essere nelle loro vicinanze, e della difficoltà di arrivo dei mezzi alle centrali sul territorio, a causa della inadeguata manutenzione delle aree di accesso», protesta l’associazione.

«Anche l’attività in emergenza è stata totalmente inadeguata ad un evento ampiamente annunciato. La prima macroscopica carenza è evidenziata dall’assenza di squadre di pronto intervento locali, quindi con conoscenza del territorio e con efficacia di ispezione e immediata operatività». Per questi motivi, l’associazione di consumatori Codici ha avviato l’azione di classe contro l’Enel «a cui tutti i cittadini delle zone interessate possono aderire per chiedere e ottenere il risarcimento dei danni».

I sindacati degli elettrici Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil con una nota congiunta rafforzano i dubbi sulla qualità della manutenzione e degli investimenti sulla rete di bassa tensione: «Da tempo evidenziamo nei vari tavoli di confronto la situazione particolarmente delicata che sta vivendo Enel in molti suoi settori che, se non adeguatamente affrontata, potrebbe compromettere irrimediabilmente l’operatività dell’azienda stessa», scrivono . I blackout «stanno dando evidenza oggettiva dello stato di precarietà in cui versano linee e cabine». Per quanto riguardano le centrali elettriche, per i sindacati la chiusura di molti impianti è una «affrettata decisione» che «non permette di far fronte alla chiamata in produzione, richiesta da Terna».

