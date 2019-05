Terremoto, Gentiloni: stanzieremo altri miliardi, Ue capirà

«Oggi abbiamo fatto l’urgentissimo» con lo stanziamento di 30 milioni per «le richieste pervenute in questi due giorni, soprattutto per la pulizia delle strade. È

chiaro che servirà ben altro. Quattro miliardi sono stati già stanziati: serviranno altri miliardi per l’emergenza e la ricostruzione. E sono convinto che l’Ue avrà ben chiaro il carattere eccezionale della situazione in cui ci troviamo». Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni in un’intervista al Tg1.

Terremoto, Gentiloni: Ue capirà che spesa è eccezionale

«L'Ue - ha spiegato Gentiloni - consente in circostanze eccezionali di avere un atteggiamento flessibile nel rapporto tra il deficit e il Pil. Più eccezionale di così purtroppo... immaginare una circostanza con la nevicata più intensa degli ultimi 40-45 anni e quelle scosse di terremoto... La Protezione Civile sta coordinando un’emergenza senza precedenti», ha sottolineato.

Dal Consiglio dei ministri 30 milioni all’emergenza

Stamattina il governo, dopo una riunione del Cdm, ha decisione di stanziare 30 milioni per la primissima emergenza, come risposta a richieste pervenute dai territori in queste quarantott’ore, soprattutto per le operazioni di sgombero della neve. L’esecutivo ha avviato inoltre la discussione su misure per le quali potrebbero essere stanziati «alcuni miliardi, in aggiunta ai 4 miliardi già previsti nella legge di bilancio».

«Tutte le richieste delle Regioni saranno esaudite», ha detto il ministro per i

Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro lasciando Palazzo Chigi. La notizia dell'esistenza di alcune persone ancora vive è arrivata nel corso della riunione e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha condiviso con i ministri il sollievo e la contentezza per l’accaduto.

Interventi nel settore agricolo e zootecnico

Dopo il terremoto dello scorso 18 gennaio e gli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, l’esecutivo su proposta del premier ha deliberato l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 e autorizzato un ulteriore stanziamento di 30 milioni di euro «destinato a far fronte esclusivamente ai primi urgenti interventi di soccorso legati alla fase di emergenza». La cifra andrà a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali. Allo stesso tempo il Consiglio dei ministri ha analizzato le gravi conseguenze che gli stessi eventi sismici e meteorologici stanno determinando nel settore agricolo e in quello zootecnico, a sostegno dei quali verranno disposti rapidamente interventi ad hoc.

