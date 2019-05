Hotel Rigopiano, Curcio: «Altre 5 persone da estrarre»

«Giornata complicata ma non priva di elementi positivi. Cinque persone estratte dall'Hotel Rigopiano, una donna e 4 bambini, 5 le altre persone da estrarre». È il bilancio di una giornata difficile, quella tratteggiata dal capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che dalla Dicomac di Rieti, ha fatto però capire che le cinque persone da mettere in salvo sono vive. Operazioni di salvataggio incessanti, senza tregua, in condizioni proibitive, che vedono impegnati i vigili del fuoco e il Soccorso alpino 24 ore su 24 nell’hotel di Farindola (Pescara), seppellito dalla valanga .



Cinque persone estratte oggi: 4 bambini e una donna, Adriana Parete

In mattinata erano stati estratti dalle macerie Adriana, la moglie del cuoco Giampiero Parete. Con lei è stato estratto dalle macerie il figlio Gianfilippo. Gianpiero Parete per primo aveva lanciato l’allarme subito dopo la slavina. L’uomo era uscito dall’hotel per prendere le medicine per la moglie in macchina pochi secondi prima che l’albergo fosse sommerso dalla slavina. Gli ultimi 3 bambini estratti dalle macerie nel pomeriggio, sono stati trasportati fino a Penne in ambulanza e poi all’ospedale di Pescara in elicottero. Sono in buone condizioni di salute: fra loro c’è anche Ludovica Parete, la figlia minore di Giampiero e Adriana Parete. E c’è Edoardo Di Carlo, che era nell’albergo con i genitori Sebastiano e Nadia. Il quarto bimbo messo salvo è Samuel Di Michelangelo, 7 anni, figlio del poliziotto di origine abruzzese che vive a

Osimo (Ancona).

Il salvataggio di Adriana Parete, moglie Giampiero Parete (Vigili del fuoco)

Due le vittime all’hotel Rigopiano, 5 per il maltempo

Il capo della Protezione civile ha avuto anche il triste compito di fare la conta delle vittime: «sono 5 quelle collegate al maltempo e due i decessi accertati all'hotel Rigopiano».

Sos valanghe: in alcuni comuni ordinanza di evacuazione

«In questa giornata alcuni Comuni hanno emesso ordinanze di evacuazione totali o parziali del proprio territorio a causa del rischio valanghe», ha detto il Curcio.



Ancora 50mila utenze senza luce fra Abruzzo e Marche

Condizioni proibitive ancora per tante famiglie, imprese e allevatori delle regioni colpite dal terremoto e dall’ondata di neve. «Abbiamo raggiunto le persone di cui avevamo segnalazioni, sia via terra che via aerea con gli elicotteri», ha spiegato il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Per l’energia elettrica, sono «47mila le utenze ancora disabilitate in Abruzzo, 2800 nelle Marche, specie ad Ascoli Piceno. In alcuni casi è stato trasportato, sia via terra che via aerea, cibo per animali e restiamo in attesa di segnalazioni delle regioni».E sono raddoppiati i soccorritori in azione: in campo «oltre 8000 operatori,17 gennaio erano circa 4.000».

I parenti contestano: 50 ore senza sapere

E ci sono state contestazione da parte dei parenti dei dispersi di Rigopiano durante la conferenza stampa per fare il punto sulla situazione medica dei superstiti ricoverati a Pescara. I familiari hanno urlato pretendendo informazioni sui loro congiunti. «Sono sotto otto metri di neve e sono 50 ore che aspettiamo. Vergogna». I medici hanno sottolineato di non avere i nomi fino all'ingresso dei superstiti nel nosocomio.«I nomi ce li dovete dire. Sono usciti camminando, parlano. Ci avete chiesto i segni particolari. Non è possibile che non li avete», hanno detto i familiari dei dispersi ai medici.

